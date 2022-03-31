Сборные США и Мексики вышли на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 31 марта. Сборные США и Мексики прошли в финальную часть чемпионата по футболу 2022 года в Катаре. Об этом стало известно по итогам заключительных матчей североамериканского отборочного турнира, которые состоялись в ночь на 31 марта.

По итогам североамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира вышли три лучшие команды, а сборная, занявшая четвертое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителем зоны Океании, которым стала команда Новой Зеландии. Сборная США со счетом 0:2 уступила команде Коста-Рики, а мексиканцы обыграли соперников из Сальвадора (2:0). По итогам североамериканского отборочного турнира на чемпионат мира сборная Мексики набрала 28 очков и заняла второе место в турнирной таблице, американцы стали третьими (25 очков), обойдя команду Коста-Рики (25) по дополнительным показателям.

Сборная Мексики выступит на восьмом чемпионате мира подряд, в последний раз мексиканцы не играли на мировом первенстве в 1990 году. Команда США не смогла отобраться на чемпионат мира 2018 года в России, прервав серию из семи кряду участий в финальной части турнира.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На турнир ранее отобрались команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Португалии, Польши, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Уругвая, Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии, Канады, Сенегала, Ганы, Туниса, Камеруна, Марокко, а также сборная Катара в качестве представителя страны, принимающей турнир.