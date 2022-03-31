Провал чемпионов Европы, беспорядки в Нигерии, спешка сборной США и уроженец Беларуси в Катаре. Как прошла квалификация ЧМ-2022

До старта чемпионата мира-2022 в Катаре меньше восьми месяцев. Матч открытие турнира, который непривычно для болельщиков пройдет в конце осени и зимой, назначен на 21 ноября. Квалификация вступила в свою заключительную фазу. Уже известны 29 из 32 участников мундиаля. Уже 1 апреля в Дохе пройдет жеребьевка группового раунда. И вот кто в ней будет участвовать.



ЕВРОПА

Определились 12 из 13 участников



Вышли на ЧМ-2022: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария.



ОТОБОРОЧНЫЙ ТУРНИР



Группа «А»: Сербия — 8 игр, 20 очков, Португалия — 8, 17, Ирландия — 8, 9, Люксембург — 8, 9. Азербайджан — 8, 1.

Группа «B»: Испания — 8, 19, Швеция — 8, 15, Греция — 8, 10, Грузия — 8, 7, Косово — 8, 5.

Группа «C»: Швейцария — 8, 18, Италия — 8, 16, Северная Ирландия — 8, 9, Болгария — 8, 8, Литва — 8, 3.

Группа «D»: Франция — 8, 18, Украина — 8, 12, Финляндия — 8, 11, Босния и Герцеговина — 8, 7, Казахстан — 8, 3.

Группа «E»: Бельгия — 8, 20, Уэльс — 8, 15, Чехия — 8, 14, Эстония — 8, 4, БЕЛАРУСЬ — 8, 3.

Группа «F»: Дания — 10, 27, Шотландия — 10, 23, Израиль — 10, 16, Австрия — 10, 16, Фарерские о-ва — 10, 4, Молдова — 10, 1.

Группа «G»: Нидерланды — 10, 23, Турция — 10, 21, Норвегия — 10, 18, Черногория — 10, 12, Латвия — 10, 9, Гибралтар — 10, 0.

Группа «H»: Хорватия — 10, 23, Россия — 10, 22, Словакия — 10, 14, Словения — 10, 14, Кипр — 10, 5, Мальта — 10, 5.

Группа «I»: Англия — 10, 26, Польша — 10, 20, Албания — 10, 18, Венгрия — 10, 17, Андорра — 10, 6, Сан-Марино — 10, 0.

Группа «J»: Германия — 10, 27, Северная Македония — 10, 18, Румыния — 10, 17, Армения — 10, 12, Исландия — 10, 9, Лихтенштейн — 10, 1.



СТЫКИ



Путь «А»



½ финала. Уэльс — Австрия — 0:1. Шотландия — Украина (перенесен)



Путь «В»



½ финала. Россия — Польша — -/+ (сборная России отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА). Швеция — Чехия — 1:0.

Финал. Польша — Швеция — 2:0.



Путь «С»



½ финала. Португалия — Турция — 3:1. Италия — Северная Македония — 0:1.

Финал. Португалия — Северная Македония — 2:0.



В зоне УЕФА осталась лишь одна интрига, да и то вынужденная. Из-за трагических событий в Украине боссы европейского футбола перенесли полуфинал с участием сборной и, соответственно, финал стыков на лето. Своего соперника по матчу за последнюю путевку на чемпионат мира ждет команда Уэльса. Соперник определится в игре между сборными Шотландии и Украины в Глазго. К слову, подобная система плей-офф вместо традиционных стыковых матчей в формате «дома и в гостях» применялась впервые.



Остальные европейские представители известны. Сборные Бельгии, Хорватии, Дании, Англии, Франции, Германии, Нидерландов, Сербии, Испании и Швейцарии вышли на чемпионат мира, победив в своих отборочных группах. Португальцы и поляки пробились на мундиаль через стыки. Главная сенсация отбора — провал действующих чемпионов Европы. Сборная Италии потерпела фиаско в полуфинале плей-офф с северомакедонцами, пропустив единственный гол в добавленное время. Россияне были отстранены от участия в стыках, их соперник, сборная Польши, вышла в финал плей-офф без борьбы, а затем успешно выполнила задачу, «всухую» обыграв шведов. К слову, польской командой руководит уроженец Беларуси Чеслав Михневич.



ЮЖНАЯ АМЕРИКА



Вышли на ЧМ-2022: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.



Межконтинентальные стыковые матчи: Перу.



Таблица: Бразилия — 45 очков (17 матчей), Аргентина — 39 (17), Уругвай — 28 (18), Эквадор — 26 (18), Перу — 24 (18), Колумбия — 23 (18), Чили — 19 (18), Парагвай — 16 (18), Боливия — 15 (18), Венесуэла — 10 (18).



На все вопросы квалификация в зоне КОНМЕБОЛ уже ответила. По хорошему, она должна была завершиться. Но есть один несыгранный матч. В сентябре встреча между сборными Бразилии и Аргентины была прервана. Представители бразильского правительства прямо на поле арестовали нескольких игроков гостей. За то, что они нарушили карантин и нарушили правила въезда в страну, установленные на время пандемии. Естественно, сборная Аргентины покинула поле в знак протеста. ФИФА решила не наказывать ни один из коллективом техническим поражением. В феврале было решение переиграть встречу, но новой даты пока нет. Впрочем, результат матча южноамериканских грандов не способен повлиять на турнирное положение. Бразильцы в любом случае останутся на первом месте в группе, аргентинцы будут вторыми. Обе команды, естественно, сыграют в Катаре.



Как и сборные Уругвая и Эквадора, вторые появятся на мундиале впервые с 2014 года. А вот чилийцы пропустят второй чемпионат мира подряд, колумбийцы же не сыграют на планетарном форуме впервые все с того же 2014-го. Есть шансы пробиться на мундиаль и у сборной Перу. В июне перуанцы поспорят за путевку на мундиаль с победителем матча четвертого раунда азиатского отбора ОАЭ — Австралия.



В бомбардирском списке южноамериканского отбора лидирует Марсело Морено: он забил десять мячей, которые, впрочем, не помогли сборной Боливии побороться за заветный билет. Шанс догнать и перегнать боливийца есть у Неймара, у которого есть возможность провести еще одну игру: бразилец отстает на два гола.



СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА



Вышли на ЧМ-2022: Канада, США, Мексика.



Межконтинентальные стыковые матчи: Коста-Рика.



Таблица третьего раунда: Канада — 28 (14), Мексика — 28 (14), США — 25 (14), Коста-Рика — 25 (14), Панама — 21 (14), Ямайка — 11 (14), Сальвадор — 10 (14), Гондурас — 4 (14).



Праздник во второй по размеру территории стране мира: сборная Канады вышла на чемпионат мира во второй раз в истории и впервые с 1986 года. Так что в ноябре канадцы будут смотреть не только НХЛ, но и турнир по «европейскому футболу». К слову, главный тренер команды Джон Хердман на эмоциях поспешил заявить, что Канада — футбольная страна.



Сборная США тоже поедет в Катар, хотя футболисты и тренеры немного оконфузились. После матча предпоследнего тура с панамцами (5:1) счастливые североамериканцы откупорили шампанское и развернули баннер с надписью «Мы квалифицировались на чемпионат мира!». Поспешили, ведь математически билет все еще не был забронирован. Поражение от сборной Коста-Рики в заключительном туре со счетом 0:6 и крупнее отправляло был команду США в межконтинентальные стыки. Конечно, сценарий этот будто вышел из-под пера Роджера Желязны, то есть был совсем фантастическим. Он и не сбылся: Пулишич и компания сделали дело, пусть и уступили со счетом 0:2, и отправили костариканцев готовиться к стыковому матчу со сборной Новой Зеландии.



Третьим участником чемпионата мира от зоны КОНКАКАФ привычно стала команда Мексики. В общем, вся Северная Америка в сборе.



АФРИКА



Вышли на чемпионат мира-2022: Сенегал, Камерун, Гана, Марокко, Тунис.



ТРЕТИЙ РАУНД



Египет — Сенегал — 1:0, 0:1 (1:3 в серии пенальти)

Камерун — Алжир — 0:1, 2:1 (гостевой гол)

Гана — Нигерия — 0:0, 1:1 (гостевой гол)

ДР Конго — Марокко — 1:1, 1:4

Мали — Тунис — 0:1, 0:0



Структура африканского отбора такова: в первом раунде низкорейтинговые сборные сыграли стыки за выход в группу, затем уже подключились топовые команды. Победители пулов второго раунда вышли в решающую стадию, где разбились на пары и разыграли пять путевок на мундиаль. Причем беспощадная жеребьевка соорудила ремейк недавнего финала Кубка Африки. Сборные Египта и Сенегала вновь доигрались до серии пенальти в ответном матче. И вновь победителями вышли сенегальцы. А второй команды континента на чемпионате мира не будет, вот такие реалии отбора.



Правило гостевого гола в КАФ все еще действует, и оно подарило места на мундиале сборным Камеруна и Ганы. Последние не пустили в Катар нигерийцев, которые пропустят чемпионат мира впервые с 2006 года. По этому поводу разъяренные болельщики даже устроили беспорядки, так сказать, не отходя от кассы, прямо на стадионе после ответной игры. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.



Еще два участника чемпионата мира от Африки — сборные Марокко и Туниса. Интересно, что обе команды на последнем Кубке Африки вылетели еще на стадии четвертьфинала. Причем их тогдашних обидчиков, команд Буркина-Фасо и Египта, в Катаре не будет.



АЗИЯ



Вышли на чемпионат мира-2022: Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.



Стыковые матчи: ОАЭ, Австралия.



ТРЕТИЙ РАУНД



Группа «А»: Иран — 25 (10), Южная Корея — 23 (10), ОАЭ — 12 (10), Ирак — 9 (10), Сирия — 6 (10), Ливан — 6 (10).



Группа «В»: Саудовская Аравия — 23 (10), Япония — 22 (10), Австралия — 15 (10), Оман — 14 (10), Китай — 6 (10), Вьетнам — 4 (10).



В первом раунде отбора слабейшие команды континента определили шестерку участников второго раунда, разбившись на пары и сыграв в формате «дома и в гостях». На второй стадии они присоединились к топовым азиатским сборным, все участники организовались в восемь групп. Победители пулов, а также пятерка лучших вторых команд шагнули в решающий раунд отбора. Где обошлось без сенсаций. Сборные Ирана, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии сыграют на очередном для себя чемпионате Европы, все они были и четыре года назад в России.



Команды ОАЭ и Австралии 7 июня в Дохе разыграют путевку в межконтинентальный матч с перуанцами. Арабская сборная играла на чемпионате мира лишь раз, в 1990 году. Австралийцы участвовали в четырех последних мундиалях.



ОКЕАНИЯ



ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД



½ финала. Соломоновы Острова — Папуа-Новая Гвинея — 3:2. Новая Зеландия — Таити — 1:0.

Финал. Соломоновы Острова — Новая Зеландия — 0:5.



На первом этапе команды Тонга и Островов Кука должны были поспорить за путевку в групповой раунд. Но тонганцы отказались от участия в поединке из-за извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое вызвало цунами и прочие неприятности. На групповом этапе тоже не обошлось без отказов: в группе «А» сборные Вануату и Островов Кука фактически снялись из-за коронавируса, пропустив в плей-офф без борьбы команды Соломоновых Островов и Таити. Из второй группы в нокаут-раунд пробились новозеландцы и сборная Папуа-Новой Гвинеи, оставив не у дел команды Фижди и Новой Каледонии.



После «переезда» австралийцев в Азиатскую конфедерацию футбола, новозеландцы безраздельно правят в футбольной Океании. И в этот раз именно они добыли путевку в межконтинентальный стыковой матч, прямого билета от Океании на чемпионат мира не существует. Хотя новозеландцам пришлось потрудиться в полуфинале, чтобы сломить сопротивление таитян. А вот в финале «Олл Уайтс» не оставили шансов парням из Соломоновых Островов. За путевку на мундиаль новозеландцы поспорят с командой Коста-Рики.



МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СТЫКОВЫЕ МАТЧИ



ОАЭ/Австралия — Перу



Коста-Рика — Новая Зеландия



Матчи пройдут 13 или 14 июня.