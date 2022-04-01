Две болельщицы сборной Португалии попросили у Роналду его сперму

Соответствующий плакат появился на трибунах стадиона «Драгау» в Порту во время финального стыкового матча за место на ЧМ-2022, в котором португальцы обыграли Северную Македонию (2:0). На плакате было написан по-португальски «Ronaldo doa-nos o teu», что в переводе означает «Роналду, пожертвуй нам свою…». Рядом с надписью было характерное изображение сперматозоида и два флага — португальский и бразильский.