Прорвавшийся на поле фанат сборной Эквадора схватил Месси за шею. Видео
По окончании отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Эквадора и Аргентины случился инцидент с участием болельщика и Лионеля Месси.
По окончании отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Эквадора и Аргентины случился инцидент с участием болельщика и Лионеля Месси.
После финального свистка на поле выбежал фанат в майке сборной Эквадора, чтобы сделать селфи с Месси. При этом парень схватил легендарного форварда рукой за шею, что тому явно не понравилось. Месси сделал недовольное лицо и попытался оттолкнуть болельщика. Ему тут же на помощь подбежали работники стадиона, которые увели хулигана с поля.
Эквадор и Аргентина сыграли вничью — 1:1, обе команды уже гарантировали себе попадание в финальную часть ЧМ-2022.