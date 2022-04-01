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11:58 (мск), источник: Sport24

Прорвавшийся на поле фанат сборной Эквадора схватил Месси за шею. Видео

По окончании отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Эквадора и Аргентины случился инцидент с участием болельщика и Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

После финального свистка на поле выбежал фанат в майке сборной Эквадора, чтобы сделать селфи с Месси. При этом парень схватил легендарного форварда рукой за шею, что тому явно не понравилось. Месси сделал недовольное лицо и попытался оттолкнуть болельщика. Ему тут же на помощь подбежали работники стадиона, которые увели хулигана с поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эквадор и Аргентина сыграли вничью — 1:1, обе команды уже гарантировали себе попадание в финальную часть ЧМ-2022.

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