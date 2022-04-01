Прорвавшийся на поле фанат сборной Эквадора схватил Месси за шею. Видео

После финального свистка на поле выбежал фанат в майке сборной Эквадора, чтобы сделать селфи с Месси. При этом парень схватил легендарного форварда рукой за шею, что тому явно не понравилось. Месси сделал недовольное лицо и попытался оттолкнуть болельщика. Ему тут же на помощь подбежали работники стадиона, которые увели хулигана с поля.