Состоялась жеребьевка групп чемпионата мира по футболу в Катаре

32 команды были распределены по восьми квартетам. На данный момент известны 29 участников из 32, еще три путевки будут распределены по итогам стыковых матчей в марте.

Результаты жеребьевки:

группа А : Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;.

: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;. группа В : Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;.

: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;. группа С : Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;.

: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;. группа D : Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;.

: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;. группа Е : Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония. группа F : Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;.

: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;. группа G : Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;.

: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;. группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Турнир откроется матчем команд Катара и Эквадора. Действующим чемпионом мира по футболу является команда Франции, которая выиграла турнир в России.