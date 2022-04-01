Состоялась жеребьевка групп чемпионата мира по футболу в Катаре
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу состоялась в Дохе.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу состоялась в Дохе.
32 команды были распределены по восьми квартетам. На данный момент известны 29 участников из 32, еще три путевки будут распределены по итогам стыковых матчей в марте.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Турнир откроется матчем команд Катара и Эквадора. Действующим чемпионом мира по футболу является команда Франции, которая выиграла турнир в России.
Сборная России не сыграет на турнире. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.