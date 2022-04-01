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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Состоялась жеребьевка групп чемпионата мира по футболу в Катаре

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу состоялась в Дохе.

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Источник: AFP 2022

32 команды были распределены по восьми квартетам. На данный момент известны 29 участников из 32, еще три путевки будут распределены по итогам стыковых матчей в марте.

Результаты жеребьевки:

  • группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;.
  • группа В: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;.
  • группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;.
  • группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;.
  • группа Е: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.
  • группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;.
  • группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;.
  • группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Турнир откроется матчем команд Катара и Эквадора. Действующим чемпионом мира по футболу является команда Франции, которая выиграла турнир в России.

Сборная России не сыграет на турнире. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

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