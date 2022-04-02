ФИФА объявила об изменении в расписании ЧМ-22, Катар и Эквадор не сыграют в матче-открытии

Встреча начнётся 21 ноября в 13:00 мск. При этом в официальном расписании этот матч идёт под вторым номером. Под первым номером значится игра между сборными Катара и Эквадора. Согласно традиции, Катар в качестве хозяина турнира должен был открывать мундиаль, однако их матч с Эквадором перенесли на 19:00 мск.