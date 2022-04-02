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09:25 (мск), источник: Sport24

«Скриньте». Уткин назвал группу на ЧМ в Катаре, в которой произойдет сенсация

Комментатор Василий Уткин прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира — 2022.

Бельгия
Канада
Марокко
Хорватия
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Источник: РИА "Новости"

«Группа А — официоз. Без нее никак. Слабые хозяева (Катар), занятные экзотики (Эквадор, Сенегал), мимо которых при большом желании можно протащить хозяев, явный фаворит — Голландия.

Группа В — с наибольшей внефутбольной подоплекой. Иран и США, та еще парочка, плюс либо две британские сборные, либо героиня современного мира Украина. Страшно что-то пропустить.

Группа С — группа одного матча. Мексика и Польша решат, кто составит компанию Аргентине. Саудиты — зрители, как и всегда.

Группа D — предопределенность: скучно выйдут Франция и Дания. Экономя силы на плей-офф и сыграв между собой так, как устроит обоих. Тунису просто не по силам тягаться, а ОАЭ — это просто возглас.

Группа Е — самые красивые матчи. Тут все умеют играть зрелищно, особенно если Коста-Рика, а не Новая Зеландия добавится. Германия выйдет обязательно, Японии дам 10%, что может подсидеть Испанию.

Группа F — группа-сенсация. Бельгия не выйдет, вместе с хорватами выскочат либо те, либо другие — Канада или Марокко. Я буду за Марокко. А Бельгия все; скриньте.

Группа G — повторюсь, но та же предопределенность. Бразилия и Швейцария сильнее и класснее остальных. Сербия может только в отборах, Камеруну с этими лбами играть нечем.

И, наконец, — группа Н — любимая. Обожаю такое: четыре совершенно разные команды без явного аутсайдера, да в общем-то и без явного фаворита. Не просто рубка, а рубка очень-очень разных стилей. Жаль, что без нас. Думаю об этом все время», — написал Утуин в телеграм-канале.

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