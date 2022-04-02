«Скриньте». Уткин назвал группу на ЧМ в Катаре, в которой произойдет сенсация

«Группа А — официоз. Без нее никак. Слабые хозяева (Катар), занятные экзотики (Эквадор, Сенегал), мимо которых при большом желании можно протащить хозяев, явный фаворит — Голландия.



Группа В — с наибольшей внефутбольной подоплекой. Иран и США, та еще парочка, плюс либо две британские сборные, либо героиня современного мира Украина. Страшно что-то пропустить.



Группа С — группа одного матча. Мексика и Польша решат, кто составит компанию Аргентине. Саудиты — зрители, как и всегда.



Группа D — предопределенность: скучно выйдут Франция и Дания. Экономя силы на плей-офф и сыграв между собой так, как устроит обоих. Тунису просто не по силам тягаться, а ОАЭ — это просто возглас.



Группа Е — самые красивые матчи. Тут все умеют играть зрелищно, особенно если Коста-Рика, а не Новая Зеландия добавится. Германия выйдет обязательно, Японии дам 10%, что может подсидеть Испанию.



Группа F — группа-сенсация. Бельгия не выйдет, вместе с хорватами выскочат либо те, либо другие — Канада или Марокко. Я буду за Марокко. А Бельгия все; скриньте.



Группа G — повторюсь, но та же предопределенность. Бразилия и Швейцария сильнее и класснее остальных. Сербия может только в отборах, Камеруну с этими лбами играть нечем.



И, наконец, — группа Н — любимая. Обожаю такое: четыре совершенно разные команды без явного аутсайдера, да в общем-то и без явного фаворита. Не просто рубка, а рубка очень-очень разных стилей. Жаль, что без нас. Думаю об этом все время», — написал Утуин в телеграм-канале.