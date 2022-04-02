Капитан «Кайрата» сыграет против Месси. Что ждет Польшу на ЧМ-2022

Михневич надеется, что его команда будет готова к мировому турниру, оценив итоги жеребьевки.
— Очень привлекательная группа, но я не следил регулярно за аргентинским или мексиканским футболом. Знаю, что многие из этих игроков играют в великих европейских клубах. Хорошо, что мы начнем с Мексики, вторую игру сыграем с Саудовской Аравией и третью с Аргентиной. Я очень рад, что мы будем играть с командами не из Европы, а с разных континентов. Мы должны быть оптимально подготовлены.
— Нас ждут дуэли с Лионелем Месси.
— Яцек Гуральски против Лео Месси или Роберт Левандовски против Лео Месси. Мы свободно шутим между собой об этом. У аргентинцев фантастическое поколение игроков, но у нас также есть звезды и фантастическая команда, которая готова к чемпионату мира.