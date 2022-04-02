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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Кайрата» сыграет против Месси. Что ждет Польшу на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о жеребьевке ЧМ-2022, где специалист ждет дуэль капитана «Кайрата» Яцеком Гуральски и Лионелем Месси из Аргентины, сообщает TVP Sport.

Кайрат
Польша
Аргентина
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Источник: Reuters

Михневич надеется, что его команда будет готова к мировому турниру, оценив итоги жеребьевки.

— Очень привлекательная группа, но я не следил регулярно за аргентинским или мексиканским футболом. Знаю, что многие из этих игроков играют в великих европейских клубах. Хорошо, что мы начнем с Мексики, вторую игру сыграем с Саудовской Аравией и третью с Аргентиной. Я очень рад, что мы будем играть с командами не из Европы, а с разных континентов. Мы должны быть оптимально подготовлены.

— Нас ждут дуэли с Лионелем Месси.

— Яцек Гуральски против Лео Месси или Роберт Левандовски против Лео Месси. Мы свободно шутим между собой об этом. У аргентинцев фантастическое поколение игроков, но у нас также есть звезды и фантастическая команда, которая готова к чемпионату мира.

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