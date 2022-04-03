Вместо Катара открывать ЧМ-22 будут Нидерланды и Сенегал. Все дело в телеконтрактах
ФИФА подстраивается под аудиторию.
ФИФА подстраивается под аудиторию.
Вчера в Катаре состоялась жеребьевка ЧМ-2022. По ее итогам ФИФА сразу выкатила официальное расписание турнира: ЧМ начнется 21 ноября с матча Нидерланды-Сенегал в 13:00 по московскому времени.
Изначально ФИФА заявляла, что в матче-открытии традиционно сыграют сборные Катара — то есть хозяин турнира — и выпавшая жребием сборная Эквадора. Их игру в итоге переставили на 19:00.
Все из-за временных поясов. ФИФА подстраивается под телезрителя: Катар слишком маленький и не может принять весомое количество болельщиков. Из-за этого основная аудитория ЧМ перешла на телевидение и стриминговые сервисы — а организаторам приходится отталкиваться от часового пояса каждого участника.
С Европой все достаточно просто — а вот над расписанием сборных из Южной Америки пришлось попотеть. Матч-открытие Катара сдвинули как раз из-за Эквадора: ФИФА не захотела терять охват шестого населения континента. Так же поступили и со сборной США — американцы играют как раз после Катара в 22:00.
Обычно хозяева ЧМ и правда открывают первенства.
Только вот даже в этом правиле существуют исключения: на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее в первом матче встречались сборные Франции и Сенегала. Игра прошла 31 мая в Сеуле — тогда как страны-хозяйки дебютировали на своем же турнире лишь 4 июня.
С того момента принимающая ЧМ сторона неизменно играла в первом матче. Спустя ровно 20 лет традиция прервется.
Пока неизвестно.
ФИФА не поднимала эту тему после решения о переносе матча Катара на более поздний срок — вполне реально, что громкая торжественная церемония пройдет именно перед матчем Нидерландов и Сенегала.
Тимур Боков