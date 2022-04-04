Ван Гал сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты
Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал сообщил, что болен раком.
Нидерланды
Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал сообщил, что болен раком.
«Каждый раз, когда я был с национальной командой, мне приходилось ночью уходить в больницу, и до сих пор игроки не знали об этом. Они думали, что я здоров, но это не так», — сказал Ван Гал в эфире голландского телеканала.
Сборная Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре встретится с Катаром, Сенегалом и Эквадором. В первом матче голландцы 21 ноября встретятся с сенегальцами.