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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ограбление на 200 миллиардов!» Британский журналист жёстко раскритиковал предстоящий ЧМ

Британский журналист Оливер Холт жёстко раскритиковал предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдёт в Катаре.

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Источник: Reuters

«Инфантино сказал, что нас ждёт лучший чемпионат мира. Но этот мундиаль не станет лучшим. Это ограбление на £ 200 млрд. И теперь это неизбежно — абсурд становится реальностью. Чемпионат мира пройдёт в стране, которая по размеру меньше Лондона. И всё потому, что у нас не хватило смелости сказать “нет” мошенникам и шарлатанам из ФИФА 12 лет назад, когда они украли этот турнир у остального футбольного мира.

Так или иначе, 72-й конгресс ФИФА был последней границей — после него пути назад уже нет. Все надежды на то, что Катар лишится турнира, исчезли. Лучший чемпионат мира? Я вас умоляю… Он уже испорчен тем, как зарождался. Он родился среди общеизвестных обвинений во взяточничестве и коррупции. Как будто мы забыли, что Катар получил право проводить ЧМ от одного из самых продажных спортивных избирателей в истории. Из 22 руководителей ФИФА, проголосовавших в 2010 году за проведение турнира в Катаре, не менее 16 были либо уволены, либо обвинены в коррупции и мошенничестве, либо обвинены в этических нарушениях. Все они являлись объектами расследований ФБР, но не были осуждены.

ЧМ-2022 также испорчен в плане инфраструктуры. Катарские стадионы были построены на крови рабочих-мигрантов. Более 6,5 тысячи рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки погибли в Катаре с тех пор, как 12 лет назад он получил право провести финальную часть чемпионата мира по футболу. Ещё говорят, что это будет чемпионат мира для всех. Катар нанял много дорогих PR-менеджеров, чтобы продвигать эту партийную линию. Но это неправда. ФИФА просит нас посетить штат, криминализирующий ЛГБТ, и одновременно ожидает, что мы поверим в “фестиваль футбола для всего мира”, — написал Холт в материале для Daily Mail.

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