Футболку Марадоны с ЧМ-1986, в которой он забил «рукой бога», продадут на аукционе
Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продадут на аукционе, сообщает CNN.
Аргентина
Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продадут на аукционе, сообщает CNN.
По информации источника, на продажу поступит футболка с матча ¼ финала чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1). В той игре аргентинец оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название «рука бога». Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча.
На ЧМ-1986 победу одержала национальная команда Аргентины. Диего Марадона был признан лучшим игроком турнира. 25 ноября 2020 года бывший футболист скончался от остановки сердца. Ему было 60 лет.