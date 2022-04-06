Футболку Марадоны с ЧМ-1986, в которой он забил «рукой бога», продадут на аукционе

По информации источника, на продажу поступит футболка с матча ¼ финала чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1). В той игре аргентинец оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название «рука бога». Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча.