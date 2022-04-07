Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. Тренеру предлагают зарплату 12 миллионов евро в год
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии, сообщает Marca.
Бразилия
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии, сообщает Marca.
По информации источника, Федерация футбола Бразилии (CBF) считает 51-летнего испанца идеальным кандидатом на замену уходящему после чемпионата мира 2022 года Тите.
Отмечается, что федерация уже связалась с братом и агентом тренера Пере Гвардиолой.
Гвардиоле предлагается контракт до чемпионата мира 2026 года включительно с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.