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15:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. Тренеру предлагают зарплату 12 миллионов евро в год

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии, сообщает Marca.

Бразилия
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Источник: Reuters

По информации источника, Федерация футбола Бразилии (CBF) считает 51-летнего испанца идеальным кандидатом на замену уходящему после чемпионата мира 2022 года Тите.

Отмечается, что федерация уже связалась с братом и агентом тренера Пере Гвардиолой.

Гвардиоле предлагается контракт до чемпионата мира 2026 года включительно с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

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