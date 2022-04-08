Женская сборная Казахстана не смогла спасти матч отбора к ЧМ-2023

Встреча группы I прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Лара Прашникар (6-я минута) и Кристина Эрман (26-я).

После перерыва подопечные Айтпая Джамантаева пытались спастись от поражения, но всех их робкие усилия оказались тщетными.

Таким образом, Казахстан потерпел шестое поражение в шести матчах, расположившись на предпоследнем, пятом месте, а Словения набрала 14 очков и вышла на вторую строчку в таблице.