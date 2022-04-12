Валуев призвал не пускать Украину на футбольный чемпионат мира-2026 без отбора
Прославленный боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал инициативу допустить футбольную сборную Украины на чемпионат мира-2026 без отбора.
Прославленный боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал инициативу допустить футбольную сборную Украины на чемпионат мира-2026 без отбора.
Напомним, с такой идеей выступил известный британский тренер Кенни Далглиш.
Валуев не согласился с точкой зрения шотландского специалиста. "Здесь речь идет совсем не о политике, а есть общепринятый алгоритм получения путевок на чемпионаты мира, и неясен предполагаемый алгоритм со стороны данного человека, его правовая основа и соответствие всем критериям, которые существуют на сегодняшний день. Поэтому мне непонятны мотивы, которыми он руководствовался, высказывая подобное мнение.
Сегодня высказывания, которые говорят, комментировать практически бесполезно. Потому что нельзя давать возможность, к примеру, не соблюдать правила дорожного движения на каких-то общих основаниях. Мне такие мотивы неизвестны. Есть правила, они написаны для всех«, — заявил депутат в интервью порталу “ВсеПроСпорт”.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.