Валуев призвал не пускать Украину на футбольный чемпионат мира-2026 без отбора

Валуев не согласился с точкой зрения шотландского специалиста. "Здесь речь идет совсем не о политике, а есть общепринятый алгоритм получения путевок на чемпионаты мира, и неясен предполагаемый алгоритм со стороны данного человека, его правовая основа и соответствие всем критериям, которые существуют на сегодняшний день. Поэтому мне непонятны мотивы, которыми он руководствовался, высказывая подобное мнение.