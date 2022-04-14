Украина 1 июня сыграет с Шотландией в полуфинале отбора ЧМ-2022
Сборная Украины проведет полуфинальный матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Шотландии 1 июня.
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Сборная Украины проведет полуфинальный матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Шотландии 1 июня.
Ранее встреча была перенесена в результате российской спецоперации.
В случае успеха в матче с Шотландией Украина сыграет против Уэльса за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Финал стыкового турнира запланирован на 5 июня, матч пройдет в Кардиффе.