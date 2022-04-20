В Российском футбольном союзе сообщили, что ФИФА приостановила выплаты за ЧМ-2018

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила выплаты Российскому футбольному союзу (РФС) за проведение чемпионата мира 2018 года по программе наследия FIFA Legacy («ФИФА легаси»). Об этом журналистам в среду сообщил заместитель генерального секретаря — директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Изначально Россия должна была получить от ФИФА $100 млн. На данный момент выплачено 30% от заявленной суммы.

«Средства от FIFA Legacy также могут тратиться на систему юношеских соревнований, средства FIFA Legacy в размере 30% были уже получены, — сказал Митрофанов. — Сейчас ФИФА приостановила выплаты, но не отменила. Соответственно, мы надеемся, основываясь на позиции ФИФА, что программа не отменена. В любом случае мы ищем иные источники финансирования, чтобы понимать, за счет чего после 2025 года будем финансировать эту систему».

«Наша задача — в течение пяти лет выработать эффективность системы юношеского футбола», — добавил он.