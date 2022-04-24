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24 апреля, источник: Чемпионат.com

Антон Заболотный: против поляков на ЧМ-2022 болеть не буду

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный признался, что не будет болеть против национальной сборной Польши на чемпионате мира в Катаре.

ЦСКА
Польша
Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всё так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льётся жизнь. Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре должны были встретиться сборные России и Польши. Из-за ситуации в мире ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Сборная Польши автоматически прошла в финал стыковых матчей, где обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира.

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