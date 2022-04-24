Антон Заболотный: против поляков на ЧМ-2022 болеть не буду

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что всё так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льётся жизнь. Обида? Может быть, а может быть, нет. Против сборной Польши болеть не буду», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.