Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Венеция
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Лестер
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: в Чили требуют от ФИФА путевку на чемпионат мира вместо Эквадора

Федерация футбола Чили потребовала от ФИФА исключить сборную Эквадора из числа участников финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре и отдать путевку чилийской национальной команде, сообщает The New York Times.

Эквадор
Чили
Наверх
Источник: Reuters

Чилийская сторона подала иск в ФИФА из-за футболиста сборной Эквадора Байрона Кастильо, который, по мнению чилийцев, не имеет права выступать за национальную команду своей страны.

Согласно официальным данным, Кастильо 23 года, он является уроженцем эквадорского города Плайас. Однако юристы Федерации футбола Чили провели расследование, и, по их данным, Кастильо на самом деле старше на три года, а также он является гражданином Колумбии.

Чилийцы потребовали отменить результаты всех восьми матчей квалификации чемпионата мира в Южной Америке, в которых принимал участие Байрон Кастильо, и присудить команде Эквадора технические поражения в этих встречах. Кастильо также играл в двух матчах команды Эквадора против сборной Чили (0:0 и 2:0).

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. Команда Чили (19 очков) финишировала седьмой. Однако Кастильо ни разу не сыграл в отборочном турнире против сборных Перу (пятое место, 24 очка) и Колумбии (шестое место, 23 очка), поэтому чилийская сторона рассчитывает, что в случае присуждения сборной Эквадора технических поражений команда Чили получит дополнительные шесть очков и обойдет в таблице Перу и Колумбию, а, соответственно, будет должна получить путевку на турнир в Катаре.

В результате жеребьевки финальной части чемпионата мира, которая прошла в Дохе 1 апреля, сборная Эквадора попала в группу A, где должна встретиться с командами Сенегала, Нидерландов и хозяев турнира — сборной Катара.

 Как УЕФА убивает футбол в России
Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь