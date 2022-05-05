СМИ: в Чили требуют от ФИФА путевку на чемпионат мира вместо Эквадора

Чилийская сторона подала иск в ФИФА из-за футболиста сборной Эквадора Байрона Кастильо, который, по мнению чилийцев, не имеет права выступать за национальную команду своей страны.

Согласно официальным данным, Кастильо 23 года, он является уроженцем эквадорского города Плайас. Однако юристы Федерации футбола Чили провели расследование, и, по их данным, Кастильо на самом деле старше на три года, а также он является гражданином Колумбии.

Чилийцы потребовали отменить результаты всех восьми матчей квалификации чемпионата мира в Южной Америке, в которых принимал участие Байрон Кастильо, и присудить команде Эквадора технические поражения в этих встречах. Кастильо также играл в двух матчах команды Эквадора против сборной Чили (0:0 и 2:0).

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. Команда Чили (19 очков) финишировала седьмой. Однако Кастильо ни разу не сыграл в отборочном турнире против сборных Перу (пятое место, 24 очка) и Колумбии (шестое место, 23 очка), поэтому чилийская сторона рассчитывает, что в случае присуждения сборной Эквадора технических поражений команда Чили получит дополнительные шесть очков и обойдет в таблице Перу и Колумбию, а, соответственно, будет должна получить путевку на турнир в Катаре.