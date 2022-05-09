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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА подтвердила переигровку матча отбора ЧМ Бразилия — Аргентина

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил переигровку матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Бразилии, которая должна была пройти 5 сентября 2021 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Бразилия
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Источник: Спорт РИА Новости

Матч бразильцев и аргентинцев, который проходил в Сан-Паулу 5 сентября 2021 года, был прерван. По данным АФП, встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Дисциплинарный комитет ФИФА назначит дату и место, в котором будет переиграна встреча.

«Апелляционный комитет проанализировал заявления обеих сторон и рассмотрел все обстоятельства дела. Матч будет переигран. Штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков, наложенный на обе ассоциации в связи с отменой матча, останется в силе», — говорится в сообщении.

Также организация приняла решение снизить штраф Бразильской конфедерации футбола до 250 тысяч долларов за нарушения, связанные с порядком и безопасностью, а Ассоциации футбола Аргентины — до 100 тысяч долларов за несоблюдение обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче.

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