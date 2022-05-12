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17:17 (мск), источник: Sports.Ru

Три катарских отеля из 69 отказались принимать гостей-геев на ЧМ-2022. 33 — не имеют возражений

Медиа стран Скандинавии провели исследование, смогут ли геи заселиться в отели Катара во время ЧМ.

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Источник: Reuters

Журналисты, представлявшиеся гей-парами, обратились в 69 отелей, рекомендованных ФИФА на официальном сайте мирового первенства.

Три отеля ответили отказом, 20 отелей сообщили о готовности принять гостей, но рекомендовали не демонстрировать свою гомосексуальность. В одной из гостиниц попросили учитывать местное законодательство и соблюдать дресс-код — в этом случае там пообещали, что проблем у гостей не возникнет.

33 отеля вообще не имели вообще никаких возражений по поводу заселения гостей-геев. При этом журналисты позднее связались с тремя отказавшимися заселять геев отелями уже непосредственно от своего имени.

Один из отелей подтвердил свой отказ, сославшись на внутренние регламенты, другой — на законодательство Катара. Третий отель в телефонном разговоре с журналистами опроверг, что отказывался принимать гостей-геев, а позже в новом электронном письме уточнил, что готов принять всех, но при этом обратил внимание на запрет демонстрировать отношения на публике.

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