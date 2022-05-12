Три катарских отеля из 69 отказались принимать гостей-геев на ЧМ-2022. 33 — не имеют возражений

Журналисты, представлявшиеся гей-парами, обратились в 69 отелей, рекомендованных ФИФА на официальном сайте мирового первенства.

Три отеля ответили отказом, 20 отелей сообщили о готовности принять гостей, но рекомендовали не демонстрировать свою гомосексуальность. В одной из гостиниц попросили учитывать местное законодательство и соблюдать дресс-код — в этом случае там пообещали, что проблем у гостей не возникнет.

33 отеля вообще не имели вообще никаких возражений по поводу заселения гостей-геев. При этом журналисты позднее связались с тремя отказавшимися заселять геев отелями уже непосредственно от своего имени.