Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Химки
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Ланс
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чеферин: переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) отбросит российский футбол на 100 лет назад.

Россия
Наверх
Источник: Reuters

Как ранее сообщали СМИ, в свете последних санкций со стороны УЕФА РФС рассматривает возможность присоединения к азиатской конфедерации, в которой, в отличие от европейской, нет негативного настроя в отношении России.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от Российского футбольного союза. Считаю, что, если это случится, российский футбол будет отброшен на 100 лет назад», — цитирует Чеферина COPE со ссылкой на интервью функционера словенскому агентству STA.

Ранее исполком УЕФА принял решение не допускать российские клубы до еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России — до выступления в Лиге наций. Молодежная сборная России отстранена от участия в чемпионате Европы. Женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года. Заявка России о заинтересованности в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 году отклонена.

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Тутберидзе запретили выходить на лед катка в США
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь