Чеферин: переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад

Как ранее сообщали СМИ, в свете последних санкций со стороны УЕФА РФС рассматривает возможность присоединения к азиатской конфедерации, в которой, в отличие от европейской, нет негативного настроя в отношении России.
«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от Российского футбольного союза. Считаю, что, если это случится, российский футбол будет отброшен на 100 лет назад», — цитирует Чеферина COPE со ссылкой на интервью функционера словенскому агентству STA.
Ранее исполком УЕФА принял решение не допускать российские клубы до еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России — до выступления в Лиге наций. Молодежная сборная России отстранена от участия в чемпионате Европы. Женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года. Заявка России о заинтересованности в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 году отклонена.