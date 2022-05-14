Чеферин: переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад

Как ранее сообщали СМИ, в свете последних санкций со стороны УЕФА РФС рассматривает возможность присоединения к азиатской конфедерации, в которой, в отличие от европейской, нет негативного настроя в отношении России.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от Российского футбольного союза. Считаю, что, если это случится, российский футбол будет отброшен на 100 лет назад», — цитирует Чеферина COPE со ссылкой на интервью функционера словенскому агентству STA.