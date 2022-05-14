РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

«РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаёмся. Было много слухов об исключени из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.