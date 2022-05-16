ФИФА вслед за Россией может забанить на ЧМ-2022 в Катаре сборную Эквадора: дело по доносу о документах, подробности

До чемпионата мира — 2022 почти полгода, но ещё не определены все участники. И это несмотря на состоявшуюся жеребьёвку — 1 июня стыковой матч проведут Украина и Шотландия, победитель пары 5-го сыграет с Уэльсом. Также в июне пройдут матчи межконтинентального плей-офф: ОАЭ или Австралия сыграет с Перу, а Коста-Рика — с Новой Зеландией.

Пока одни готовятся к борьбе за выход, другие рискуют потерять уже завоёванное место.

Уже после жеребьёвки пошли слухи, что лишиться поездки на чемпионат мира может Иран: якобы ФИФА собирается наложить на сборную санкции за недопуск женщин на стадион. Джанни Инфантино, комментируя эту новость, попросил быть серьёзными — и всё опроверг. Окей, разговоры серьёзнее пошли спустя месяц: под угрозой снятия с участия в чемпионате мира оказался Эквадор — активно отстранению сборной пытается поспособствовать чилийская федерация. И если в случае с Ираном Инфантино быстро всё опроверг, то в этом ФИФА начала расследование.

Федерация футбола Чили подала жалобу в ФИФА, утверждая, что один из игроков эквадорской сборной — призрак

Чилийская федерация, как утверждается, нашла доказательства, что сборная Эквадора скрыла настоящую личность одного из своих игроков, Байрона Давида Кастильо Сегуры, подделав его документы.

Юрист Эдуардо Карлеццо заявил MARCA, что Кастильо на самом деле является колумбийцем, у него другое имя, а ещё он на три года старше, чем есть.

«Мы категорически заявляем, что Байрон Хавьер Кастильо Сегура родился в колумбийском Тумако 25 июля 1995 года, а Байрона Давида Кастильо Сегуры, который должен был родиться 10 ноября 1998 года, не существует. Он человек-призрак. Это фальсификация, подлог и даже преступление по законам Эквадора».

Помимо поддельного свидетельства о рождении, чилийская федерация предоставила доказательства, что эквадорцы проводили собственное расследование в отношении Кастильо на предмет нарушений в его документах.

«Всё это, очевидно, хорошо известно FEF (эквадорской федерации), — говорится в заявлении чилийской федерации. — Футбольный мир не может закрывать глаза на такое количество доказательств. Эти серьёзные и регулярные методы регистрации игроков не могут быть одобрены, особенно когда мы говорим о мировом соревновании».

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Чилийцы требуют снять очки за матчи, в которых участвовал Кастильо, и заменить сборную Эквадора на ЧМ сборной Чили. «Количество доказательств, которое у нас есть, невероятно», — также сказал Карлеццо.

В Эквадоре все опровергают. Хотя расследование в отношении Кастильо действительно было — в итоге его документы ратифицировали

Эквадорская федерация назвала происходящее «необоснованными слухами», призванными дестабилизировать и помешать участию сборной Эквадора на чемпионате мира.

«Мы должны подчеркнуть, что Байрон Кастильо является эквадорцем по всем юридическим нормам, — говорится в заявлении. — Мы категорически отвергаем любые попытки лишить нас права поездки на чемпионат мира. Наша сборная добилась этого законно».

Чилийцы зацепились за футболиста не просто так: в 2017 году Кастильо попал под подозрение из-за поддельных документов. После нескольких проверок в эквадорском ЗАГСе его исключили из сборной-U20, потому что орган нашёл несоответствия в его свидетельстве о рождении. В 2019-м Хайме Хара, председатель комиссии по расследованию FEF, подтвердил, что Кастильо играет с поддельными документами и на самом деле родился в городе Тумако на севере Колумбии. Информацию представили в колумбийском Гражданском реестре. «У нас есть все основания добиться для него наказания», — сказал тогда Хара.

Кастильо воспользовался habeas data — правом гражданина в судебном порядке требовать доступа к любым документам, которые касаются его личности. В 2021 году суд признал его эквадорцем — ЗАГС пытался оспорить это решение, но судья отклонил апелляцию. После этого Кастильо начали вызывать в сборную. Сейчас, когда история получила такое масштабное распространение, Фернандо Альвара, глава органов регистрации актов гражданского состояния, заявил El Mercurio, что Кастильо во всех государственных записях фигурирует как гражданин Эквадора.

Подделка документов — частая история в Эквадоре. Четыре года назад там наказали 75 футболистов за фальсификацию данных. Расследование установило, что всё началось ещё в 2012-м в клубе «Норте Америка» — там был и Кастильо. Эквадорская федерация называла клуб «эпицентром фальсификации документов игроков в Эквадоре», поэтому позже его деятельность была приостановлена, а несколько сотрудников были арестованы.

Если ФИФА все же найдет нарушения, то будут пересчитывать очки. И вот вопрос, что же будет с жеребьевкой.

Эквадор занял четвёртое место в группе Южной Америки, набрав 26 очков, что позволило им напрямую выйти на ЧМ-2022.

Кастильо участвовал в 8 матчах:

Эквадор — Парагвай 2:0

Эквадор — Чили 0:0

Уругвай — Эквадор 1:0

Эквадор — Боливия 3:0

Эквадор — Венесуэла 1:0

Чили — Эквадор 0:2

Парагвай — Эквадор 3:1

Эквадор — Аргентина 1:1

Если ФИФА признает, что эквадорская федерация виновна, то со сборной снимут очки, заработанные в матчах, в которых принимал участие Кастильо. Итого — 14 очков. При этом остальные сборные получат за эти игры +3.

Расклад выйдет такой:

Бразилия — 45

Аргентина — 32

Уругвай — 28

Чили — 25

Перу — 24

Колумбия — 23

Парагвай — 19

Боливия — 18

Венесуэла — 13

Эквадор — 12

Таким образом, Чили займёт место Эквадора и напрямую выйдет на ЧМ.

Прецедент уже есть: в 2016 году ФИФА лишила сборную Боливии четырёх очков, заработанных в матчах с Перу (2:0) и Чили (0:0), потому что за команду вышел Нельсон Кабрера — ранее он играл за Парагвай.