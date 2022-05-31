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15:14 (мск), источник: Sports.Ru

Грэм Сунесс: «Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его»

Грэм Сунесс заявил, что хочет победы сборной Украины на ЧМ-2022. Завтра Украина сыграет с Шотландией в плей-офф за выход на чемпионат мира.

Украина
Шотландия
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Источник: Reuters

«Когда я задумался об этой игре, то в голове было: “Как справиться с этим?” Часть меня придерживается того факта, что это лишь футбольный матч. Действительно ли я хочу, чтобы Шотландия обыграла их? Я окажусь в действительно сложной ситуации. Я буду на эмоциях. Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его.

Насколько глубоко нужно зарывать голову в песок, чтобы не понимать, в какой ситуации сейчас находится мир? Понимание придет, когда кто-то нажмет на кнопку ядерного оружия? Я не хочу, чтобы игроки сборной Шотландии играли этим вечером. Я не знаю, в каком эмоциональном состоянии буду. Когда я глубоко задумываюсь об этом, то понимаю, что дать понять, что поведение России неприемлемо, куда важнее футбола. Мир должен объединиться и сказать им об этом — вы сейчас слышите, сколько эмоций в моем голосе. Я слишком близко к сердцу воспринимаю эту ситуацию.

Я буду работать на этом матче для телевидения, и я не знаю, как справлюсь с этим. Знаю, большинство болельщиков на этом матче будут чувствовать себя так же. Это будет по-настоящему странный вечер», — сказал бывший игрок сборной Шотландии и «Рейнджерс» в интервью The Times.

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