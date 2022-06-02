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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
00:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина победила Шотландию и сыграет с Уэльсом за право попасть на ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 — 3:1.

Шотландия
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Источник: Reuters

В составе украинцев отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик, единственный гол шотландцев забил Каллум Макгрегор.

Сборная Украины вышла в финал стыкового турнира, в котором встретится с командой Уэльса.

Матч Уэльс — Украина состоится в воскресенье, 5 июня. Победитель попадет в финальную стадию ЧМ-2022 и сыграет в группе B с Англией, США и Ираном.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Шотландия
1:3
Первый тайм: 0:1
Украина
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