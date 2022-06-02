Украина победила Шотландию и сыграет с Уэльсом за право попасть на ЧМ-2022

В составе украинцев отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик, единственный гол шотландцев забил Каллум Макгрегор.

Сборная Украины вышла в финал стыкового турнира, в котором встретится с командой Уэльса.

Матч Уэльс — Украина состоится в воскресенье, 5 июня. Победитель попадет в финальную стадию ЧМ-2022 и сыграет в группе B с Англией, США и Ираном.