Уткин об отстранении России: «Если спорт вне политики, почему невозможно было посмотреть матч Шотландия — Украина? Тоже по политическим причинам. И никто не жалуется»

«Думаю, что во время матча Украина — Уэльс, игры за попадание на ЧМ, будет страшно интересно. Естественно, в России ее никто не покажет. Причины обсуждать абсолютно бессмысленно, хотя, думаю, эта игра порвала бы все рейтинги.



Сборная России, увы, продолжает свой вынужденный отдых. Ну, и если вы убеждены, что это происходит по политическим причинам, а спорт вне политики, то я вам предлагаю задуматься: почему в России невозможно было посмотреть по телевизору матч Шотландия — Украина и невозможно будет посмотреть матч Уэльс — Украина? Тоже по политическим причинам. И ничего, как-то вот никто не жалуется, все терпят, находят варианты. К сожалению, сыграть в футбол в интернете по-настоящему пока не получается», — сказал журналист.