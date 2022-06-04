Украинским беженцам выдадут 100 билетов на матч их сборной с Уэльсом в рамках отбора на ЧМ

Матч состоится завтра, 5 июня. Встреча пройдёт в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.

По информации источника, Футбольная ассоциация Уэльса и местное правительство предоставят 100 билетов украинским беженцам. Также на игру приглашён посол Украины.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Украина победила Шотландию (3:1). Победитель игры Уэльс — Украина получит путёвку на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.