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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
23:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинским беженцам выдадут 100 билетов на матч их сборной с Уэльсом в рамках отбора на ЧМ

Украинские беженцы получат бесплатные билеты на финальный матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает BBC.

Украина
УэльсОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч состоится завтра, 5 июня. Встреча пройдёт в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.

По информации источника, Футбольная ассоциация Уэльса и местное правительство предоставят 100 билетов украинским беженцам. Также на игру приглашён посол Украины.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Украина победила Шотландию (3:1). Победитель игры Уэльс — Украина получит путёвку на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА приняли решение исключить россиян из международных турниров.

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