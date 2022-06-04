Украинским беженцам выдадут 100 билетов на матч их сборной с Уэльсом в рамках отбора на ЧМ
Украинские беженцы получат бесплатные билеты на финальный матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает BBC.
Украина
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Украинские беженцы получат бесплатные билеты на финальный матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает BBC.
Матч состоится завтра, 5 июня. Встреча пройдёт в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.
По информации источника, Футбольная ассоциация Уэльса и местное правительство предоставят 100 билетов украинским беженцам. Также на игру приглашён посол Украины.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Украина победила Шотландию (3:1). Победитель игры Уэльс — Украина получит путёвку на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА приняли решение исключить россиян из международных турниров.