Гарет Бэйл: «Мир сочувствует Украине, и мы понимаем, насколько для нее важно победить, но Уэльс хочет на ЧМ-2022»
Хавбек сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался перед матчем с Украиной в квалификации ЧМ-2022.
Хавбек сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался перед матчем с Украиной в квалификации ЧМ-2022.
— Принесете ли вы извинения украинцам, если лишите их надежды на выступление на чемпионате?
— Как бы ужасно это ни прозвучало, нет. Это футбол, это соревнование, на которое мы тоже хотим попасть. Мир сочувствует Украине. И объединяет всех именно спорт. Мы понимаем, насколько важно Украине добиться успеха в матче, но мы хотим выйти на ЧМ-2022. Это не потому что мы злые. Это ради нашей страны и ради наших фанатов.
Мы понимаем, что на Украине происходят кошмарные вещи. Наши сердца полны сочувствия. Все мы испытывали ужасные ощущения, но ничего не могли с этим сделать. Но в воскресенье дело будет связано только с футболом. Мы хотим победить. Не знаю, можно ли этот матч считать самым важным в моей карьере, поскольку мы доходили до полуфинала Евро-2016. Но это однозначно очень важная игра. Мы были на ЧМ только раз и очень хотим снова туда выйти, — сказал Бэйл.
Игра между Уэльсом и Украиной пройдет 5 июня в Кардиффе.