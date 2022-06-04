Гарет Бэйл: «Мир сочувствует Украине, и мы понимаем, насколько для нее важно победить, но Уэльс хочет на ЧМ-2022»

— Как бы ужасно это ни прозвучало, нет. Это футбол, это соревнование, на которое мы тоже хотим попасть. Мир сочувствует Украине. И объединяет всех именно спорт. Мы понимаем, насколько важно Украине добиться успеха в матче, но мы хотим выйти на ЧМ-2022. Это не потому что мы злые. Это ради нашей страны и ради наших фанатов.

Мы понимаем, что на Украине происходят кошмарные вещи. Наши сердца полны сочувствия. Все мы испытывали ужасные ощущения, но ничего не могли с этим сделать. Но в воскресенье дело будет связано только с футболом. Мы хотим победить. Не знаю, можно ли этот матч считать самым важным в моей карьере, поскольку мы доходили до полуфинала Евро-2016. Но это однозначно очень важная игра. Мы были на ЧМ только раз и очень хотим снова туда выйти, — сказал Бэйл.