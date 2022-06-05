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21:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Уэльса обыграла украинцев и впервые с 1958 года сыграет на чемпионате мира

ТАСС, 5 июня. Сборная Уэльса по футболу со счетом 1:0 победила команду Украины в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла в воскресенье в Кардиффе.

Уэльс
Украина
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Источник: Reuters

На 34-й минуте встречи нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в свои ворота. В последний раз команда Уэльса играла в финальном турнире мирового первенства в 1958 году, когда в четвертьфинале уступила сборной Бразилии (0:1). Украинские футболисты не могут выйти в финальную часть с 2006 года, когда в четвертьфинале уступили сборной Италии (0:3).

На чемпионате мира в Катаре сборная Уэльса выступит в группе B, ее соперниками станут команды Англии, Ирана и США. Первый матч мирового первенства сборная Уэльса проведет 21 ноября против американцев.

Таким образом, определились 30 сборных, которые примут участие в чемпионате мира: Эквадора, Сенегала, Нидерландов, Катара, США, Англии, Ирана, Уэльса, Мексики, Саудовской Аравии, Аргентины, Польши, Франции, Дании, Туниса, Германии, Японии, Испании, Хорватии, Марокко, Канады, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Бразилии, Камеруна, Южной Кореи, Португалии, Ганы и Уругвая. Еще две команды — участницы чемпионата мира станут известны по итогам межконтинентального отбора — за две путевки поспорят сборные Коста-Рики и Новой Зеландии, а также команды Перу и Австралии или ОАЭ, игры пройдут 13—14 июня.

Изначально раунд плей-офф должен был начаться 24 марта, однако 8 марта Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу Украинской федерации футбола о переносе игры на 1 июня из-за невозможности организовать поездку и тренировки национальной команды. В полуфинальном раунде украинцы выиграли у шотландцев со счетом 3:1, а валлийцы победили австрийцев (2:1).

Сборная России должна была сыграть в полуфинале раунда плей-офф против команды Польши, однако 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В итоге поляки в финале победили сборную Швеции и вышли на мировое первенство.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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