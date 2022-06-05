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21:35 (мск), источник: Sports.Ru

Украина не вышла на ЧМ 4-й раз подряд. Сборная играла в финальной части турнира только в 2006-м

Сборная Украины вновь не смогла выйти на чемпионат мира. В решающем стыковом матче отбора ЧМ-2022 команда Александра Петракова уступила Уэльсу (0:1).

Украина
Уэльс
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Источник: Reuters

Таким образом, украинцы не примут участия в финальной стадии чемпионата мира в 4-й раз подряд.

Перед турнирами 2010 и 2014 годов Украина проиграла в стыковых матчах квалификации, а перед ЧМ-2018 не смогла выйти из группы.

Украина играла на чемпионате мира один раз — в 2006 году сборная дошла до ¼ финала.

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