Украина не вышла на ЧМ 4-й раз подряд. Сборная играла в финальной части турнира только в 2006-м

Таким образом, украинцы не примут участия в финальной стадии чемпионата мира в 4-й раз подряд.

Перед турнирами 2010 и 2014 годов Украина проиграла в стыковых матчах квалификации, а перед ЧМ-2018 не смогла выйти из группы.