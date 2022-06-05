Украина не вышла на ЧМ 4-й раз подряд. Сборная играла в финальной части турнира только в 2006-м

Футбол, ЧМ-2022. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Финалы5.06.2022, 19:00 (МСК UTC+3)Cardiff City Stadium
|Роберт Пэйдж
|Александр Петраков
|1
|Уэйн Хеннесси
|1
|Георгий Бущан
|4
|Бен Дэвис
|13
|Илья Забарный
|6
|Джо Родон
|16
|Виталий Миколенко
32′
|14
|Коннор l Робертс
|17
|Александр Зинченко
|15
|Итан Ампаду
|21
|Александр Караваев
|7
|Джо Аллен
3′
|22
|Николай Матвиенко
|10
|Аарон Рэмси
|7
|Андрей Ярмоленко
|13
|Киффер Мур
|6
|Тарас Степаненко
71′
|3
|Неко Уильямс
90′
|5
|Сергей Сидорчук
|17
|Рис Норрингтон-Дэвис
|8
|Руслан Малиновский
70′
|20
|Дэниэл Джеймс
3′71′
|10
|Николай Шапаренко
|9
|Бреннан Джонсон
|15
|Виктор Цыганков
77′
|11
|Гарет Бэйл
83′
|14
|Михаил Мудрик
90+5′
|8
|Харри Уилсон
|9
|Роман Яремчук
78′
|11
|Артем Довбик
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|24
|2
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос(Испания)