Уэльс вышел в финальную стадию ЧМ впервые за 64 года — это рекордное «окно» без мундиалей

В последний раз Уэльс принимал участие в финальной стадии чемпионата мира — 1958. Валлийцы установили самый большой разрыв между выступлениями на ЧМ.

Напомним, сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме — на 35-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в ворота сборной Украины после удара Гарета Бэйла.