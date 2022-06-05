Текущие события
Футбол. Лига наций
5.06
Чехия
Испания
22
Футбол. Лига наций
5.06
Португалия
Швейцария
40
Футбол. Лига наций
5.06
Сербия
Словения
41
Футбол. Лига наций
5.06
Швеция
Норвегия
12
Футбол. Лига наций
5.06
Косово
Греция
01
Футбол. Лига наций
5.06
Болгария
Грузия
25
Футбол. Лига наций
5.06
Кипр
Северная Ирландия
00
Футбол. Лига наций
5.06
Гибралтар
Северная Македония
02
Футбол. Чемпионат мира
5.06
Уэльс
Украина
10
Футбол. Лига наций
5.06
Сан-Марино
Мальта
02
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
5 июня, источник: Чемпионат.com

Украину оставил без чемпионата мира автогол. Бэйл опять затащил Уэльс

Невезение Ярмоленко подарило валлийцам путёвку в Катар.

Украина
Уэльс
Наверх
Источник: Reuters

Команда Уэльса стала последней европейской сборной, получившей путёвку на ЧМ-2022. Валлийцы переиграли Украину в Кардиффе. В Катаре они сыграют в одной группе с США, Англией и Ираном.

Начало игры в Кардиффе напоминало большую часть матча сборной Украины с Шотландией. Команда Александра Петракова снова завладела мячом и территорией, а соперник оборонялся средним блоком. Более того, гости забили очень быстрый гол, но хозяевам повезло: испанский судья Матеу Лаос отменил взятие ворот, указав, что синие пробили со штрафного без свистка.

Украинцы достаточно хорошо двигали мяч, находили пространство за спинами опорных полузащитников Джо Аллена и Аарона Рэмси. В том числе благодаря смещениям с флангов вингеров Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова, которые поддерживали пару «восьмёрок» — Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Вдобавок валлийцы как-то несогласованно создавали искусственный офсайд тройкой своих нереактивных центральных защитников. Сборная Уэльса находила пространство на флангах за счёт взаимодействия латералей (Коннора Робертса справа, Неко Уильямса слева) с инсайдами. Как всегда здоровый в дни матчей национальной команды Гарет Бэйл и шустрый Дэниел Джеймс были самыми опасными фигурами в составе красных.

Бэйл и забил на 34-й минуте. Хотя этот гол записан как автогол Ярмоленко. Валлийцы заработали стандарт недалеко от штрафной Георгия Бущана, в левом полуфланге, то есть не слишком удобной точке для форварда «Реала». Гарет, кажется, пробил не так уж и опасно, но Ярмоленко поспешил подставить голову и срезал мяч в собственные ворота. Может, не был уверен в Бущане, который чуть ранее получил повреждение голеностопа? Вот таким хитрым способом Бэйл отправил шар в лунк… в сетку.

Источник: Reuters

Украина проиграла первый тайм, выиграв его по ударам — 8:5 (в створ — 5:1). Незадолго до перерыва небесспорное решение принял Лаос — испанец не стал назначать пенальти в ворота Уэльса. Показалось, что защитник валлийцев, стремясь выбить мяч, попал по ноге Ярмоленко, который хитро выскочил из-за его спины.

После перерыва сборная Украины сильнее раскрылась, а команда Роберта Пейджа получила свободное пространство для быстрых ответных атак. Кардиффский дождь размывал шансы гостей. Один из контрвыпадов валлийцев уже в дебюте второго тайма должен был завершиться голом, но Рэмси простил соперника. Любопытно, что голевую передачу мог отдать абсолютно незаметный до того центрфорвард Уэльса Киффер Мур из «Борнмута», который в первые 45 минут встречался с мячом даже реже голкиперов команд.

Читайте также
Тренер сборной Украины прокомментировал поражение в матче с Уэльсом

Владела мячом (более 60%) и комбинировала команда Петракова много. Упорно лезла через центр и полуфланги, так что опорники и центральные защитники сборной Уэльса сегодня будут спать крепко — «накормили» их как следует. Вот только синим недоставало последнего действия: тонкой передачи, прицельного удара, может быть, свежих ног, так как с заменами тренер сборной Украины затягивал. Красные защищались всеми 11 футболистами, надеясь, что в какой-то момент получится убежать к чужим воротам двумя-тремя игроками. Темп упал, и минуте к 70-й игра стала похожа на потерявшую вкус жвачку.

После первых замен дело пошло повеселее. Свежий форвард Уэльса Бреннан Джонсон пробил в штангу, после этого верный момент загубил Ярмоленко, который из убойной позиции послал мяч в закрывавшего створ защитника. Тем временем Бэйл совсем выбился из сил (38 касаний, три удара, одна ключевая передача, одна обводка) — за 10 минут до конца Пейдж убрал своего лидера с поля. Во втором тайме Украина намного превзошла хозяев по ударам — 14:5 (в створ — 4:2). Последний хороший шанс имел Артём Довбик, забивший четыре дня назад в Глазго после выхода на замену, но суперсейв Уэйна Хеннесси оставил его без гола и украинцев без ЧМ-2022.

Анатолий Романов

Читайте также
Уэльс
1:0
Первый тайм: 1:0
Украина
 Можно ли лечиться водкой?
Откровенный танец Медведевой на вечеринке взорвал интернет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь