Украину оставил без чемпионата мира автогол. Бэйл опять затащил Уэльс

Команда Уэльса стала последней европейской сборной, получившей путёвку на ЧМ-2022. Валлийцы переиграли Украину в Кардиффе. В Катаре они сыграют в одной группе с США, Англией и Ираном.

Начало игры в Кардиффе напоминало большую часть матча сборной Украины с Шотландией. Команда Александра Петракова снова завладела мячом и территорией, а соперник оборонялся средним блоком. Более того, гости забили очень быстрый гол, но хозяевам повезло: испанский судья Матеу Лаос отменил взятие ворот, указав, что синие пробили со штрафного без свистка.

Украинцы достаточно хорошо двигали мяч, находили пространство за спинами опорных полузащитников Джо Аллена и Аарона Рэмси. В том числе благодаря смещениям с флангов вингеров Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова, которые поддерживали пару «восьмёрок» — Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Вдобавок валлийцы как-то несогласованно создавали искусственный офсайд тройкой своих нереактивных центральных защитников. Сборная Уэльса находила пространство на флангах за счёт взаимодействия латералей (Коннора Робертса справа, Неко Уильямса слева) с инсайдами. Как всегда здоровый в дни матчей национальной команды Гарет Бэйл и шустрый Дэниел Джеймс были самыми опасными фигурами в составе красных.

Бэйл и забил на 34-й минуте. Хотя этот гол записан как автогол Ярмоленко. Валлийцы заработали стандарт недалеко от штрафной Георгия Бущана, в левом полуфланге, то есть не слишком удобной точке для форварда «Реала». Гарет, кажется, пробил не так уж и опасно, но Ярмоленко поспешил подставить голову и срезал мяч в собственные ворота. Может, не был уверен в Бущане, который чуть ранее получил повреждение голеностопа? Вот таким хитрым способом Бэйл отправил шар в лунк… в сетку.

Украина проиграла первый тайм, выиграв его по ударам — 8:5 (в створ — 5:1). Незадолго до перерыва небесспорное решение принял Лаос — испанец не стал назначать пенальти в ворота Уэльса. Показалось, что защитник валлийцев, стремясь выбить мяч, попал по ноге Ярмоленко, который хитро выскочил из-за его спины.

После перерыва сборная Украины сильнее раскрылась, а команда Роберта Пейджа получила свободное пространство для быстрых ответных атак. Кардиффский дождь размывал шансы гостей. Один из контрвыпадов валлийцев уже в дебюте второго тайма должен был завершиться голом, но Рэмси простил соперника. Любопытно, что голевую передачу мог отдать абсолютно незаметный до того центрфорвард Уэльса Киффер Мур из «Борнмута», который в первые 45 минут встречался с мячом даже реже голкиперов команд.

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Владела мячом (более 60%) и комбинировала команда Петракова много. Упорно лезла через центр и полуфланги, так что опорники и центральные защитники сборной Уэльса сегодня будут спать крепко — «накормили» их как следует. Вот только синим недоставало последнего действия: тонкой передачи, прицельного удара, может быть, свежих ног, так как с заменами тренер сборной Украины затягивал. Красные защищались всеми 11 футболистами, надеясь, что в какой-то момент получится убежать к чужим воротам двумя-тремя игроками. Темп упал, и минуте к 70-й игра стала похожа на потерявшую вкус жвачку.

После первых замен дело пошло повеселее. Свежий форвард Уэльса Бреннан Джонсон пробил в штангу, после этого верный момент загубил Ярмоленко, который из убойной позиции послал мяч в закрывавшего створ защитника. Тем временем Бэйл совсем выбился из сил (38 касаний, три удара, одна ключевая передача, одна обводка) — за 10 минут до конца Пейдж убрал своего лидера с поля. Во втором тайме Украина намного превзошла хозяев по ударам — 14:5 (в створ — 4:2). Последний хороший шанс имел Артём Довбик, забивший четыре дня назад в Глазго после выхода на замену, но суперсейв Уэйна Хеннесси оставил его без гола и украинцев без ЧМ-2022.