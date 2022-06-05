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5 июня, источник: Sports.Ru

Зинченко о 0:1 с Уэльсом: «Мы не заслуживали поражения, но самая большая победа, которую ждет Украина — над злом и агрессией»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от Уэльса (0:1).

Уэльс
Украина
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Источник: Reuters

«Я не могу описать свои эмоции прямо сейчас. Хочу сказать большое спасибо за поддержку в течение этого времени. Мы это ощущали. К сожалению, не все наши болельщики смогли попасть на стадион из-за квоты в 1500 мест. Горжусь быть украинцем. Не могу сказать, что кто-нибудь не отдавался на поле. Ребята отдали всех себя. Их вратарь был на высоте. Он игрок матча. А когда вратарь — игрок матча, это значит, что другая команда контролировала игру.

Не думаю, что мы заслуживали поражения, но самая большая победа, которую ждет вся Украина — это победа над злом и агрессией. Мешал ли дождь? Нет, погода была одинаковой для обеих команд. Не могу сказать, что мы уступали Уэльсу тактически или технически. Надеюсь, что украинцы могут гордиться нами. Конечно, это не тот результат, который мы хотели, но мы продолжаем работать над нашей главной победой. После гола я знал, что мы создадим моменты, но вратарь был на высоте», — сказал игрок «Манчестер Сити».

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