В преддверии ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану

Такая статуя ранее уже существовала в Катаре, однако в 2013 году памятник был снят из-за опасений, что он может оскорбить местных жителей, но теперь власти страны отменили это решение, планируя поменять место расположения статуи.

«В обществе происходит эволюция. Это требует времени, и люди могут сначала что-то критиковать, а потом понять и привыкнуть. Зидан — большой друг Катара. И он отличный образец для подражания в арабском мире. Искусство, как и всё остальное, — дело вкуса. Наша цель — расширить возможности людей», — приводит её слова источник.