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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

В преддверии ЧМ-2022 в Катаре установят памятник Зидану

Перед началом чемпионата мира — 2022 в Катаре будет установлен памятник экс-тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану в честь его знаменитого удара головой Марко Матерацци в финале чемпионата мира — 2006, сообщает Goal.

Франция
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Источник: AFP 2022

Статуя будет символизировать момент удара головой французского футболиста.

Такая статуя ранее уже существовала в Катаре, однако в 2013 году памятник был снят из-за опасений, что он может оскорбить местных жителей, но теперь власти страны отменили это решение, планируя поменять место расположения статуи.

Комментируя это решение, председатель музеев Катара Аль-Майясса Аль-Тани заявила.

«В обществе происходит эволюция. Это требует времени, и люди могут сначала что-то критиковать, а потом понять и привыкнуть. Зидан — большой друг Катара. И он отличный образец для подражания в арабском мире. Искусство, как и всё остальное, — дело вкуса. Наша цель — расширить возможности людей», — приводит её слова источник.

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