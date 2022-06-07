Пятов — о поражении Украины: могли сыграть на ЧМ. Не из-за жалости или солидарности с нами

«Могли бы сыграть на ЧМ-2022 в Катаре! Не из-за обстоятельств в стране, не из-за жалости или солидарности всего мира с нами. А потому, что показали достойную игру и в матче с Шотландией, и в матче с Уэльсом. Команде не стыдно перед своими фанатами. Хотя, конечно, всё это грустно. Но мы не имеем права долго горевать. Впереди много работы. Главная победа впереди», — написал Пятов в одной из социальных сетей.