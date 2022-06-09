Сборную Эквадора могут отстранить от ЧМ-2022

По информации источника, юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо смог предоставить доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо — колумбиец, поэтому он не имел права играть за эквадорцев. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.

Таким образом, если ФИФА признает правоту чилийского юриста, то сборная Эквадора будет отстранена от мундиаля, ей засчитают технические поражения в матчах отбора, а её место от южноамериканской конфедерации займёт Чили.