СМИ: ФИФА вынесет вердикт по спору Чили и Эквадора в пятницу

Ранее в мае чилийская сторона потребовала исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира — 2022 в Катаре, так как Кастильо не имел права выступать за эквадорскую команду, потому что является гражданином Колумбии, а его эквадорский паспорт фальшивый. Эквадорская федерация футбола отвергла все обвинения. ФИФА объявила о начале расследования 11 мая.

Во вторник юрист Чилийской футбольной федерации Эдуардо Карлессо на пресс-конференции представил серию документов, которые, по его мнению, доказывают факт фальсификации. По словам юриста, Байрон Кастильо родился в 1998 году в колумбийском городе Тумако, его подлинная дата рождения не совпадает с той, что стоит в эквадорских документах — 25 июля, а не 10 ноября. Данные по документам Кастильо в эквадорских базах появились только в 2012 году.

Согласно официальным данным, предоставленным эквадорской стороной, Кастильо 23 года, он является уроженцем эквадорского города Плайас. Футболист принял участие в восьми матчах сборной Эквадора в южноамериканской квалификации чемпионата мира. Чилийская сторона требует отмены результатов всех этих восьми матчей и присуждения сборной Эквадора восьми технических поражений.

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. Команда Чили (19 очков) финишировала седьмой. Однако Кастильо ни разу не сыграл в отборочном турнире против сборных Перу (пятое место, 24 очка) и Колумбии (шестое место, 23 очка), поэтому чилийская сторона рассчитывает, что в случае присуждения сборной Эквадора технических поражений команда Чили получит дополнительные шесть очков и обойдет в таблице Перу и Колумбию, а, соответственно, будет должна получить путевку на турнир в Катаре.