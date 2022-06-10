ФИФА вынесла решение по участию сборной Эквадора на чемпионате мира

Дисциплинарная палата ФИФА начала расследование по данному делу 11 мая после жалобы со стороны Федерации футбола Чили, которая требовала засчитать сборной Эквадора восемь технических поражений в отборочном турнире чемпионата мира и исключить команду из числа участников чемпионата.

Согласно версии чилийской стороны, Байрон Кастильо родился в 1998 году в Колумбии, а его имя в базе данных Эквадора появилось только в 2012 году. Согласно данным эквадорцев, Кастильо 23 года, он является уроженцем эквадорского города Плайас. Чилийская федерация требовала засчитать сборной Эквадора технические поражения в тех матчах, в которых Кастильо принимал участие.

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. Команда Чили (19 очков) финишировала седьмой. Однако Кастильо ни разу не сыграл в отборочном турнире против сборных Перу (пятое место, 24 очка) и Колумбии (шестое место, 23 очка), поэтому чилийская сторона рассчитывала, что в случае присуждения сборной Эквадора технических поражений команда Чили получит дополнительные шесть очков, обойдет перуанцев и колумбийцев и получит путевку на турнир в Катаре.

Как отмечается, у чилийской стороны есть право обжаловать данный вердикт в апелляционном комитете. В соответствии с регламентом, у каждой из сторон есть 10 дней на то, чтобы запросить публикацию мотивировочной части решения.