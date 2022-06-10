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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА вынесла решение по участию сборной Эквадора на чемпионате мира

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Эквадора по фальсификации документов игрока Байрона Кастильо, сборная страны остается участником чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Эквадор
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Источник: Официальный твиттер FIFA Media

Дисциплинарная палата ФИФА начала расследование по данному делу 11 мая после жалобы со стороны Федерации футбола Чили, которая требовала засчитать сборной Эквадора восемь технических поражений в отборочном турнире чемпионата мира и исключить команду из числа участников чемпионата.

Согласно версии чилийской стороны, Байрон Кастильо родился в 1998 году в Колумбии, а его имя в базе данных Эквадора появилось только в 2012 году. Согласно данным эквадорцев, Кастильо 23 года, он является уроженцем эквадорского города Плайас. Чилийская федерация требовала засчитать сборной Эквадора технические поражения в тех матчах, в которых Кастильо принимал участие.

Сборная Эквадора набрала 26 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. Команда Чили (19 очков) финишировала седьмой. Однако Кастильо ни разу не сыграл в отборочном турнире против сборных Перу (пятое место, 24 очка) и Колумбии (шестое место, 23 очка), поэтому чилийская сторона рассчитывала, что в случае присуждения сборной Эквадора технических поражений команда Чили получит дополнительные шесть очков, обойдет перуанцев и колумбийцев и получит путевку на турнир в Катаре.

Как отмечается, у чилийской стороны есть право обжаловать данный вердикт в апелляционном комитете. В соответствии с регламентом, у каждой из сторон есть 10 дней на то, чтобы запросить публикацию мотивировочной части решения.

Сборная Эквадора выступит на чемпионате мира 2022 года в группе A с командами Сенегала, Нидерландов и хозяевами турнира — сборной Катара.

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