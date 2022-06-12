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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
11:45 (мск), источник: Sports.Ru

Шаманские ритуалы и государственный выходной — так Перу готовится к финалу стыков за ЧМ-2022

Бешеная поддержка!.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

13 июня пройдется решающий матч за путевку на ЧМ-2022 между Перу и Австралией. Перуанцы, которые пришли пятыми в южноамериканском отборе, готовятся к финальному стыку изо всех сил: уже объявили государственный выходной и даже подключили шаманов.

Работали 13 шаманов — они втыкали мечи в фотографию сборной Австралии и играли на духовом инструменте

Для начала расскажем про необычную церемонию. Группа из 13 перуанских шаманов провела особый ритуал в поддержку национальной команды. Церемония проводилась в столичной Лиме — на склоне холма, куда принесли общее фото сборной.

Также у шаманов была фотография сборной Австралии, в которую они втыкали мечи. А один из местных шаманов в это время играл на традиционном духовом инструменте из морской ракушки под названием путуто.

«Мы провели перуанскую церемонию победы. Собрали 13 шаманов, потому что играем 13-го июня. Мы узрели, что Перу выйдет на ЧМ. Перу будет в Катаре, потому что после употребления аяуаски (галлюциногенного отвара, который шаманы готовят для “общения с духами” — Sports.ru) мы видели радость людей», — рассказал шаман Вальтер Аларкон.

Выходной по всей стране поддержали все, кроме министра экономики

Есть и более прозаичные меры. Правительство Перу объявило 13 июня выходным, чтобы как можно больше людей смогли поддержать сборную. За инициативу проголосовали все, кроме министра экономики, который пока находится в США.

«Совет министров решил сделать этот день выходным, чтобы население могло наблюдать за стыковым матчем национальной сборной за выход на чемпионат мира в Катаре с тем оптимизмом, который мы в него вкладываем. И, конечно же, это будет мотивировать людей собраться, они смогут выйти на улицы и объединиться вокруг общего события. Мы рассматриваем этот матч как событие, которое подарит чувство единства, патриотизма и национальной идентичности», — заявил министр культуры Алехандро Салас.

Правда, не все остались довольны таким решением. Торговая палата Лимы предупредила, что из-за выходного страна понесет существенные убытки. Салас же заверил, что торжество устроено для государственного сектора, а частный вообще с этого заработает — потому что многие будут смотреть матч за пределами дома. Еще министр культуры допустил, что пропущенный день можно в будущем отработать.

Интересно, поможет ли игрокам такая поддержка в родной стране. Узнаем уже в понедельник.

Илья Панаев

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