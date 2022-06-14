Австралийские футболисты обыграли сборную Перу и вышли на чемпионат мира в Катаре

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были австралийцы — 5:4.

Сборная Австралии сыграет на чемпионате мира в шестой раз в истории. Ранее австралийские футболисты принимали участие в мировых первенствах 1974, 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Лучшим достижением команды является выход в ⅛ финала на турнире 2006 года в Германии. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Австралии заняла четвертое место на групповом этапе и не сумела выйти в плей-офф.

Сборная Австралии стала 31-й командой, которая примет участие в чемпионате мира в Катаре. Ранее участие в турнире гарантировали сборные Эквадора, Сенегала, Нидерландов, Катара, США, Англии, Ирана, Уэльса, Мексики, Саудовской Аравии, Аргентины, Польши, Франции, Дании, Туниса, Германии, Японии, Испании, Хорватии, Марокко, Канады, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Бразилии, Камеруна, Южной Кореи, Португалии, Ганы и Уругвая. Последний участник турнира определится 14 июня в матче межконтинентального отбора между сборными Коста-Рики и Новой Зеландии.

На групповом этапе австралийские футболисты сыграют в группе D со сборными Дании и Туниса, а также командой Франции, которая является действующим чемпионом мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.