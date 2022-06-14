Определились все участники чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
Последним участником турнира стала сборная Коста-Рики, обыгравшая команду Новой Зеландии в матче межконтинентального отбора.
Коста-РикаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Последним участником турнира стала сборная Коста-Рики, обыгравшая команду Новой Зеландии в матче межконтинентального отбора.
ТАСС, 14 июня. Сборная Коста-Рики по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Новой Зеландии в матче межконтинентального отбора и вышла на чемпионат мира 2022 года. Встреча прошла во вторник на стадионе «Ахмад бин Али» в катарском городе Эр-Райян.
Единственный мяч на третьей минуте матча забил нападающий Джоэл Кэмпбелл. Гол новозеландского нападающего Криса Вуда на 39-й минуте был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
Сборная Коста-Рики сыграет на чемпионате мира в группе E вместе с командами Испании, Германии и Японии.