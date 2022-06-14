Определились все участники чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

ТАСС, 14 июня. Сборная Коста-Рики по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Новой Зеландии в матче межконтинентального отбора и вышла на чемпионат мира 2022 года. Встреча прошла во вторник на стадионе «Ахмад бин Али» в катарском городе Эр-Райян.