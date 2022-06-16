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16:23 (мск), источник: Sports.Ru

Аргентина — главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Бразилия — 2-я, Испания — 3-я, Англия — 10-я, Сенегал — 11-й

Сборная Аргентины возглавила рейтинг фаворитов ЧМ-2022 по версии The Guardian.

Аргентина
Бразилия
Испания
Англия
Сенегал
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34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

«Четыре года назад Аргентина вернулась домой из России в полном беспорядке. Сейчас они находятся в лучшей форме среди всех претендентов, и что была бы за история, если бы Лионель Месси увенчал свой последний чемпионат мира этим трофеем! Команда Лионеля Скалони не потерпела ни одного поражения в квалификации — хотя им предстоит провести еще один матч с Бразилией, которую она обыграла в прошлом году и выиграла первый Кубок Америки с 1993 года — а также разгромила Италию в Финалиссиме. Может ли прерваться 36-летняя серия неудач — говорится в статье.

Топ-10 фаворитов турнира по версии издания выглядит следующим образом:

  1. Аргентина.
  2. Бразилия.
  3. Испания.
  4. Нидерланды.
  5. Германия.
  6. Франция.
  7. Дания.
  8. Бельгия.
  9. Португалия.
  10. Англия.

Сборная Сенегала заняла в рейтинге 11-е место — самое высокое среди африканских команд.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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