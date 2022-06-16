Аргентина — главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Бразилия — 2-я, Испания — 3-я, Англия — 10-я, Сенегал — 11-й

«Четыре года назад Аргентина вернулась домой из России в полном беспорядке. Сейчас они находятся в лучшей форме среди всех претендентов, и что была бы за история, если бы Лионель Месси увенчал свой последний чемпионат мира этим трофеем! Команда Лионеля Скалони не потерпела ни одного поражения в квалификации — хотя им предстоит провести еще один матч с Бразилией, которую она обыграла в прошлом году и выиграла первый Кубок Америки с 1993 года — а также разгромила Италию в Финалиссиме. Может ли прерваться 36-летняя серия неудач?» — говорится в статье.