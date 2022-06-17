ФИФА назвала города, которые примут матчи ЧМ-2026

В США матчи ЧМ-2026 пройдут в городах Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл, в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, а в Канаде — Торонто и Ванкувер.