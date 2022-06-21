Не все то дорого что футбол

Предстартовый расклад всякого топ-турнира, в том числе футбольного чемпионата мира, — штука тонкая, и вряд ли найдется такой вариант, который будет выглядеть гораздо точнее, надежнее остальных. К рейтингу Международной федерации футбола (FIFA) — инструменту, применяемому при разбивке сборных по «корзинам» перед жеребьевками групповых этапов, давным-давно имеется куча претензий, и даже после свежих корректировок он далек от того, чтобы максимально правильно отражать реальную расстановку сил. В букмекерских котировках, как ни крути, присутствует весомая доля субъективности, очарованности, что ли, звучностью бренда, прежних его достижений. В этом смысле финансовый рейтинг явно не хуже любого другого. В конце концов, с версией насчет того, что важным — или даже важнейшим — фактором, определяющим потенциал команды, является класс ее игроков, трудно спорить. А класс имеет цифровое выражение — рыночную цену футболиста.

Рейтинг «Ъ» основан на оценках наиболее популярного и авторитетного ресурса в этой сфере — портала Transfermarkt. Им, во всяком случае, доверяют известные менеджеры и агенты. А расчет стоимости велся не для полной заявки сборной из 23 человек, которую все равно за пять месяцев до открывающегося 21 ноября чемпионата мира не угадаешь даже приблизительно, как ни старайся, а по стоимости основного состава из 11 игроков, на которых должна лечь львиная доля нагрузки на турнире. Костяк — а его тренеры непосредственно перед чемпионатом радикально перетасовывать не любят — вычислить чуточку проще. Главным критерием для попадания в него была степень «заигранности» футболиста в свежих матчах — или тех, что состоялись в 2021 году, или тех, что пришлись уже на 2022-й, например, на стартовавшую в июне Лигу наций. Под «заигранностью» понимается прежде всего количество выходов на поле и выходов именно с первой минуты матча. Но, разумеется, некоторые безусловные знаменитости, лидеры, по каким-либо причинам (допустим, из-за травм) пропустившие существенную часть отбора, в составы тоже включались. При этом «Ъ» избегал явных перекосов в сторону обороны или атаки. Команды собирались так, чтобы можно было легко представить их появляющимися на поле в подобных сочетаниях в реальном матче.

Перед предыдущим чемпионатом мира, который в 2018 году приняла Россия, «Ъ» также составил финансовый рейтинг участников. И его сравнение с нынешним рейтингом подтверждает, что разные ЧП, вроде подорвавшей на стыке десятилетий футбольный рынок пандемии коронавируса, в любом случае не в силах остановить рост цен на игроков. Четыре года назад совокупная стоимость костяка всех 32 сборных, заработавших путевки на первенство, слегка зашкалила за €5 млрд, теперь же она скакнула вверх до €6,2 млрд. Причем скачок произошел, несмотря на то что мимо чемпионата мира снова пролетела безумно дорогая сборная Италии. А еще нужно отметить, что если в 2018 году ни одна основа не дотянула до 500-миллионного рубежа, то теперь его преодолели сразу две команды — английская и французская (см. таблицу).

Зато, конечно же, сохранилось режущее глаз финансовое неравенство участников чемпионата. Суммарная стоимость девяти первых сборных классификации — Англии, Франции, Германии, Португалии, Испании, Бразилии, Бельгии, Аргентины и Нидерландов — €3,9 млрд. Это 62% от стоимости основ 32 команд. А разницу между верхушкой рейтинга и его подвалом даже как-то неловко называть пропастью. Пропасть — это все-таки что-такое, что можно объять взглядом. А английская основа по стоимости превосходит ту, что, скорее всего, будет у хозяев чемпионата, в 72 раза! Вся катарская заявка — это по цене меньше половины 18-миллионного Кирана Триппьера, дешевле которого среди ведущих игроков сборной Англии никого нет.

Сюрпризов, хотя бы локальных, в финансовом рейтинге немного. Ну, скажем, кого-то может удивить шестая позиция сборной Бразилии — из-за слишком устойчивого стереотипа насчет того, что она скроена сплошь из сверхвостребованных на рынке талантов. В действительности же бразильцы уже на протяжении достаточно длительного времени уступают по стоимости главным европейским гигантам: в 2018 году они расположились сразу вслед за тройкой. Небольшой прорыв совершила сенегальская команда. Она и перед предыдущим первенством была первой по стоимости среди сборных, не входящих в две сильнейшие региональные конфедерации — европейскую и южноамериканскую. Но тогда сенегальцы были 13-ми, а сейчас запрыгнули в топ-десятку, опередив такие мощные и плотно укомплектованные сборные, как хорватская, сербская, уругвайская, датская. Если бы сборная России вдруг избежала международных санкций, наложенных после начала военной операции на Украине, выступила в мартовских стыковых матчах и добыла путевку на чемпионат мира, на фоне подорожавших представителей Африки она казалась бы, исходя из стоимости ключевой части заявки, чуть ли не футбольным «карликом». Стоимость российской основы, если вычислять ее по прошлогодним, «досанкционным» матчам, немногим выше €100 млн. Скромнее из европейских сборных, пробившихся в Катар, она, кстати, лишь у валлийцев.

Впрочем, во многом именно с помощью сборной России, примерно так же — иными словами, как середнячок без блеска и лоска — оценивавшейся перед домашним первенством четырехлетней давности, было убедительно доказано, что престижная строчка в финансовом рейтинге — далеко не всегда гарантия спортивного взлета. В 2018 году сборная Испании, лидер денежной иерархии, сошла с дистанции уже в ⅛ финала, уступив как раз россиянам, прорвавшимся в первую восьмерку. И это был отнюдь не единственный пример с того турнира, когда относительно недорогая сборная совершает восхождение, не соответствующее ее выраженному трансферной оценкой потенциалу. Остановившие сборную России в четвертьфиналы хорваты, которые затем проникли в финал, в финансовом рейтинге находились на том же месте, где нынче сенегальцы.

Правда, в общем и целом в 2018 году этот рейтинг все же скорее сработал, чем не сработал. Если оставить за скобками выскочек хорватов, то в четверке очутились исключительно сборные из элитной ниши. Взявшие бронзу бельгийцы были третьими и в денежной классификации, а проигравшие им в борьбе за медаль англичане — седьмыми. Чемпионами же стали французы, по стоимости основы пропустившие вперед только испанцев и, между прочим, не поменявшие за четыре года позицию.