Болельщикам пригрозили тюрьмой за случайный секс на ЧМ-2022 в Катаре

Он напомнил о законах Катара, по которым вступать в половую связь могут только супруги. По его словам, для чемпионата мира не будет сделано исключений.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.