Болельщикам пригрозили тюрьмой за случайный секс на ЧМ-2022 в Катаре
Болельщикам, которые приедут на чемпионат мира-2022 в Катаре, может грозить до семи лет тюрьмы за случайный секс. Об этом Daily Star сообщил источник в местной полиции.
Болельщикам, которые приедут на чемпионат мира-2022 в Катаре, может грозить до семи лет тюрьмы за случайный секс. Об этом Daily Star сообщил источник в местной полиции.
Он напомнил о законах Катара, по которым вступать в половую связь могут только супруги. По его словам, для чемпионата мира не будет сделано исключений.
Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.
Сборная России не сможет принять участие в мундиале. Отечественные клубы и национальные команды были отстранены от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина завершила отборочный турнир на втором месте и должна была участвовать в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.