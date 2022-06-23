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20:34 (мск), источник: Sport24

ФИФА расширила заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 человек

Чемпионат мира по футболу в Катаре станет первым в истории, на котором каждая сборная сможет заявить 26 футболистов вместо 23.

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Бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и президенты шести конфедераций, приняло ряд решений, связанных с последствиями пандемии коронавируса и уникальным временем проведения ЧМ-2022 — турнир состоится в декабре.

Максимальное количество игроков в расширенной заявке сборных увеличено с 35 до 55. Количество игроков, которые должны быть включены в окончательный список, увеличено до 26, при этом команды могут заявить на турнир и меньшее число футболистов, но не менее 23. Последний игровой день в клубном футболе для игроков, которые попадут в окончательные заявки, состоится не позже 13 ноября 2022 года. Не более 26 человек (до 15 запасных и 11 официальных лиц команды — один из этих официальных лиц должен быть врачом) могут сидеть на скамейке команды.

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