ФИФА расширила заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 человек

Максимальное количество игроков в расширенной заявке сборных увеличено с 35 до 55. Количество игроков, которые должны быть включены в окончательный список, увеличено до 26, при этом команды могут заявить на турнир и меньшее число футболистов, но не менее 23. Последний игровой день в клубном футболе для игроков, которые попадут в окончательные заявки, состоится не позже 13 ноября 2022 года. Не более 26 человек (до 15 запасных и 11 официальных лиц команды — один из этих официальных лиц должен быть врачом) могут сидеть на скамейке команды.