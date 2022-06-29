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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
00:13 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки сборной Беларуси уступили нидерландкам в квалификации ЧМ

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели третье поражение в отборочном турнире женского чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гостевом поединке с вице-чемпионом мира командой Нидерландов белоруски проиграли с результатом 0:3. В первом тайме игры в Энсхеде хозяйки один раз поразили ворота Натальи Воскобович, а после перерыва отличились еще дважды. В первой встрече этих команд в Минске подопечные Юрия Малеева также уступили — 0:2.

До этого в матчах квалификационной группы С белорусские футболистки обыграли команды Чехии — 2:1 и Кипра — 4:1. Кроме того, они сыграли вничью с киприотками — 1:1, а также уступили соперницам из Исландии — 0:5. Положение команд в группе С сейчас таково: Нидерланды — 17 очков (7 матчей), Исландия — 15 (6), Беларусь — 7 (6), Чехия — 5 (6), Кипр — 1 (7).

Две заключительные встречи отборочного турнира сборная Беларуси проведет в начале осени — 2 сентября в Исландии и 6 сентября в Чехии.

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямой пропуск в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, где впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. В игре за бронзу шведки со счетом 2:1 победили англичанок.

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