Футболистки сборной Беларуси уступили нидерландкам в квалификации ЧМ

В гостевом поединке с вице-чемпионом мира командой Нидерландов белоруски проиграли с результатом 0:3. В первом тайме игры в Энсхеде хозяйки один раз поразили ворота Натальи Воскобович, а после перерыва отличились еще дважды. В первой встрече этих команд в Минске подопечные Юрия Малеева также уступили — 0:2.

До этого в матчах квалификационной группы С белорусские футболистки обыграли команды Чехии — 2:1 и Кипра — 4:1. Кроме того, они сыграли вничью с киприотками — 1:1, а также уступили соперницам из Исландии — 0:5. Положение команд в группе С сейчас таково: Нидерланды — 17 очков (7 матчей), Исландия — 15 (6), Беларусь — 7 (6), Чехия — 5 (6), Кипр — 1 (7).

Две заключительные встречи отборочного турнира сборная Беларуси проведет в начале осени — 2 сентября в Исландии и 6 сентября в Чехии.