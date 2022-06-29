ФИФА отдала США 60 из 80 матчей ЧМ-26. Но в Вашингтоне все равно недовольны

Такое расширение говорит об уникальности турнира. Во-первых, это будет первый чемпионат мира, который примут сразу три страны — ранее совместно ЧМ проводили только Япония и Южная Корея в 2002 г. Во-вторых, впервые на чемпионате мира сыграют 48 команд вместо 32.
Это кардинально меняет формат турнира: восемь групп по четыре команды заменят 16 групп по три, из которых по две лучшие сборные выходят в плей-офф, 16 худших — уезжают домой, сыграв всего два матча. При этом количество игр для одной команды не изменится: чтобы дойти до финала по-прежнему нужно шесть матчей.
Большая часть турнира пройдет в США. Мексика и Канада примут всего по 10 матчей на трех стадионах. Оставшиеся 60 игр распределят среди 11 американских арен. При этом изначально на право принять матчи претендовали 17 городов.
США пытался получить ЧМ-2022, но проиграл Катару: заявка ближневосточной страны набрала 14 баллов, американская — всего восемь. Когда из конверта достали бумажку с названием страны-хозяйки, делегация из Америки была шокирована.
«Это политика, это дружба и отношения, это тактика — сказал президент U.S. Soccer Сунил Гулати после церемонии. — Особенно с учетом того, что судьба двух чемпионатов мира решается в один и тот же день».
Обида была понятна — американцы многое вложили в формирование своей заявки. Дэвид Даунс, исполнительный директор оргкомитета США, рассказывал, что они тщательно готовились к выборам: два года проводили технические осмотры, заключали соглашения с 18 городами и стадионами, вели переговоры с правительством.
«Все это требует времени, денег и усилий, — объяснял он. — Чего мы не сделали, так это не потратили $50 млн на глобальную маркетинговую кампанию».
Бюджет заявочной книги США составил $10 млн, собранных из частных средств, а продвижением заявки занимались бывший президент Штатов Билл Клинтон и актер Морган Фриман. Американцы оперировали тем, что у них готовы 23 стадиона, есть 150 тренировочных объектов мирового класса, миллионы гостиничных номеров и развитая инфраструктура. По оценкам McKinsey, заявка США получила общий рейтинг эффективности в 100% по четырем основным пунктам из пяти: доходам от спонсорства, продажам билетов, мероприятий и лицензирования и медиа-правам. Но всего этого оказалось мало. Победила идея проведения первого в истории чемпионата мира на Ближнем Востоке.
Американцы заявили, что больше не будут бороться за проведение чемпионат мира, но через пять лет пересмотрели свое решение. На это повлияли изменения, которые произошли в ФИФА. Футбольные чиновники утвердили новый порядок выбора страны-хозяйки. Раньше последнее слово было за исполнительным комитетом ФИФА, в состав которого входит 24 делегата. Теперь исполнительный комитет только формирует шорт-лист, а в голосовании принимают участие 209 членов ФИФА.
Когда США решили вступить в борьбу, Канада и Мексика уже подали свои заявки на проведение чемпионата мира-2026. Об объединении усилий стало известно в декабре 2016 г., а официально объединенный заявочный комитет появился только в июле 2017-го. Следующим летом, перед началом ЧМ-2018 в России, конгресс ФИФА объявил о победе США, Канады и Мексики.
Америке было важно получить чемпионат мира — футбол там развивается очень активно. Прямо сейчас МЛС считается одной из самых прогрессивных лиг с точки зрения налаживания бизнес-процессов, а популярность «соккера» в США продолжает расти. Согласно данным исследования Ampere Analysis, в 2021 г. 49% опрошенных заявили, что смотрят и любят футбол, поклонников хоккея оказалось меньше — 37%.
И еще один факт: сегодня в Европе порядка 50 команд частично или полностью принадлежат инвесторам из США.
В США матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке/Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтле, Филадельфии и Хьюстоне. Все стадионы в указанных городах принадлежат командам НФЛ. Мексика примет ЧМ в трех городах: Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее. А вот в Канаде право провести чемпионат мира получили всего два города — Ванкувер и Торонто.
Стадион: Mercedes Benz Stadium
Команда: «Атланта Юнайтед» (МЛС), «Атланта Фэлконс» (НФЛ).
Город выбрали по нескольким причинам, главная из которых, конечно, современнейшая арена. По всему периметру там расположено больше 2000 экранов, а под крышей установлен 360-градусный гало-экран — трансляцию на нем видно с любого места на стадионе. У стадиона раздвижная крыша необычной формы в виде купола — ее установка была главным требованием при строительстве. Другая важная особенность арены — ее экологичность. По ее периметру установлено 4000 солнечных батарей, что позволяет снижать потребление энергии на 29% по сравнению с другими стадионами НФЛ.
Еще один важный фактор — в Атланте любят футбол: в прошлом сезоне на матчи МЛС в среднем ходило почти 44 000 человек. Есть два существенных минуса: искусственное поле и бесконечные пробки в городе. Но с обеими проблемами обещают разобраться.
Стадион: Gillette Stadium
Вместимость: 70 000 (на ЧМ будет 60 335).
Команда: «Нью-Ингленд Пэтротс» (НФЛ), «Нью-Ингленд Революшн» (МЛС).
Ни мужская, ни женская сборная США не играли на этом стадионе с 2015 г. из-за искусственного покрытия. Но это быстро исправят, а вот проблема с логистикой — намного сложнее. Добраться до стадиона удобнее всего на машине, но это чревато огромными пробками как на въезд, так и на выезд. Организаторы, правда, обещают, что и автобусное, и железнодорожное сообщение будет налажено, чтобы обеспечить болельщикам удобный и быстрый доступ на арену.
Команда: «Бритиг Коламбия Лайонс» (КФЛ), «Ванкувер Уайткэпс» (МЛС).
Здесь проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2010, а спустя год арену масштабно реконструировали. К чемпионату мира требуется только уложить натуральный газон — все остальное не требует масштабной модернизации.
В отличие от большинства стадионов США на арене в Гвадалахаре натуральный газон, поэтому реконструкция не понадобится. А вот над чем придется поработать мексиканцам, так это над безопасностью: фанаты местного клуба считаются одними из самых буйных в стране. Чтобы успокоить их, Федерация футбола Мексики была вынуждена ввести Fan ID на матчах национального чемпионата.
Вместимость: 80 000 (до 105 000 со стоячими местами).
Команда: «Даллас Ковбойз» (НФЛ).
В окрестностях арены есть множество тренировочных объектов и небольших стадионов. Это особенно удобно для команд, которым придется делить турнир между США и Мексикой. Из серьезных проблем — только искусственный газон. Неплохой бонус — выдвижная крыша, что очень важно в жару, которая часто стоит в Техасе. И вот интересный факт из истории арены: в 2010 г. она попала в Книгу рекордов Гиннесса - на Матче всех звезд НБА тогда собралось 108 713 зрителей. Это абсолютный рекорд.
Стадион: Arrowhead Stadium
Команда: «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ).
Стадион был открыт в 1972 г., но с тех пор его не раз реконструировали и расширяли. С момента открытия он является домашним для команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс», но с 1996 по 2007 гг. здесь также проводил свои матчи местный клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити». На арене натуральное покрытие, а в 2010 г. там проводили последнюю реконструкцию стоимостью $375 млн. Организаторам предстоит решить проблему только с транспортной доступностью — стадион находится далеко от центра города и добраться до него не так просто.
Команда: «Лос-Анджелес Черджерс» (НФЛ), «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ).
Новейшая арена была открыта в 2020 г. и уже успела принять Супербоул. Здесь только одна проблема — искусственное покрытие, но, как уже стало понятно, оно свойственно большинству американских стадионов. В остальном Лос-Анджелес был идеальным кандидатом: транспортная доступность, мультикультурное население, богемность Голливуда и близость к океану. Правда, со всеми этими плюсами значительно вырастают расходы на организацию турнира — американские СМИ уже сейчас предполагают, что именно Лос-Анджелес потратит больше всех.
Стадион: Hard Rock Stadium
Команда: «Майами Долфинс» (НФЛ).
В 2016 г. на стадионе провели масштабную реконструкцию стоимостью $400 млн. Теперь арена идеально соответствует всем требованиям ФИФА. Здесь провели шесть Супербоулов, а еще проходит теннисный турнира Miami Open и Гран-при Майами. Из недостатков — отсутствие крыши. Учитывая жару и частые дожди в Южной Флориде, это может стать серьезной проблемой.
Команда: сборная Мексики.
Легендарная арена принимала два финала чемпионата мира — в 1970 и 1986 гг., так что ее участие в очередном турнире не подвергалось сомнению. Ожидается, что в 2023 г. на стадионе начнут реконструкцию. Изменения коснуться и инфраструктуры. Рядом с ареной появятся дополнительные отели, парковки и торговые центры.
Один из самых современных и живописных стадионов Северной Америки: с его трибун открываются потрясающие виды на гору Серро-де-ла-Силья. Чтобы у подножия построить арену, авторы проекта долго воевали с экологами — к борьбе подключали даже Greenpeace. В итоге строительство разрешили, и теперь тысячи болельщиков могут не только наслаждаться футболом, но и природными видами.
Команда: «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ), «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ), «Нью-Йорк» (XFL).
Арена была открыта в 2010 г. Вместимость трибун регулируется, а газон легко заменяется с искусственного на натуральный. Не было никаких сомнений, что Нью-Йорк, будучи самым густонаселенным и динамичным городом США, получит право принимать матчи ЧМ. Здесь все в порядке и с транспортной доступностью, и с отелями, и с гостеприимностью.
Команда: «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ).
Стадион был открыт в 2014 г., и с тех пор принял 17 футбольных матчей, включая 45-й розыгрыш Кубка Америки. Любопытная деталь: на крыше стадиона есть настоящая ферма. Она появилась в 2016 г. и сначала занимала всего 600 кв.м. К 2019 г. площадь увеличилась вдвое. Сейчас там выращивают зелень, томаты, кабачки и даже съедобные цветы, которыми затем украшают блюда в местных кафе.
Команда: «Сиэтл Сихокс» (НФЛ), «Сиэтл Саундерс» (МЛС).
Арену строили с учетом того, что на ней будут проводиться футбольные матчи, поэтому с любой точки там хорошо просматривается поле. Другое преимущество стадиона — его расположение в центре города. К чемпионату мира поработать нужно будет только с газоном, который ожидаемо искусственный.
Команда: «Торонто» (МЛС), сборная Канады.
Стоимость: $77,3 млн (плюс две реконструкции — $6,47 млн и $141 млн).
Это единственная арена, которая требует реконструкции: самый маленький стадион чемпионата мира ждет расширение как минимум на 10 000 мест. В остальном Торонто был подходящим кандидатом на проведение матчей чемпионата мира: здесь все в порядке с городской инфраструктурой, транспортом, а также с природными красотами.
Стадион: Lincoln Financial Field
Команда: «Филадельфия Иглз» (НФЛ).
У арены богатый опыт футбольного гостеприимства: здесь в разное время проводили матчи Кубка Америки, Золотого Кубка КОНКАКАФ, а также товарищеские игры мужской и женской сборных США. Подготовка стадиона будет минимальной — там уже сейчас есть все, чтобы принимать чемпионат мира.
Команда: «Хьюстон Тексанс» (НФЛ).
В 2002 г., когда стадион вводили в эксплуатацию, он был первым среди команд НФЛ с раздвижной крышей. А еще на арене был натуральный газон, но в 2015 г. было принято решение перейти на синтетическое покрытие. Впрочем, это не помешало Хьюстону принять множество футбольных матчей с участием сборной США, два Супербоула, родео и сельскохозяйственные выставки.
Для большинства американцев главной неожиданностью стало отсутствие в списке городов ЧМ-26 Вашингтона.
«От имени нашего консультативного совета могу сказать только, что мы очень разочарованы результатом, — сказал Макс Браун, председатель совета директоров Events DC. — Мы знаем, что округ Колумбия — футбольный, и мы сделали отличное предложение. Позвольте мне также сказать, что округ Колумбия является рынком номер один для английской Премьер-лиги, поэтому я не знаю, на что, черт возьми, смотрела ФИФА».
ФИФА же смотрела на состояние арены, которую округ Колумбия предложил в качестве места проведения матчей. FedEx Field, на котором проводит матчи команда НФЛ «Вашингтон», находится на периферии, к нему долго и трудно добираться, а вокруг нет ничего — этот район не любят даже местные. Кроме того, стадион был открыт в 1997 г. и с тех пор на нем не проводился капитальный ремонт. И если большинство арен расширяют, то FedEx Field, наоборот, уменьшали, чтобы урегулировать доходы с продаж билетов и абонементов.
Во время прошлогоднего визита делегации ФИФА стадион получил такие низкие оценки, что оргкомитет округа Колумбия решил объединить свою заявку с ареной M&T Bank в Балтиморе. Организаторы предложили проводить матчи там, а в Вашингтоне устроить фестиваль для болельщиков.
Это казалось приемлемым вариантом: домашний стадион команды НФЛ «Балтимор Рэйвенс» принимал несколько Золотых кубков КОНКАКАФ и ряд международных товарищеских матчей. Но новое предложение ФИФА не впечатлило. Ответ организации на вопрос об отсутствии матчей ЧМ-2026 в столице был предельно дипломатичным.
«Был невероятно конкурентный процесс, все города были потрясающими. Так что это был очень, очень трудный выбор», — сказал директор ФИФА по соревнованиям и мероприятиям Колин Смит. Он также заявил на пресс-конференции, что и в Вашингтоне, и в других городах возможны мероприятия, посвященные чемпионату мира. Так что у столицы еще есть шанс заявить о себе.