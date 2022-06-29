ФИФА отдала США 60 из 80 матчей ЧМ-26. Но в Вашингтоне все равно недовольны

Такое расширение говорит об уникальности турнира. Во-первых, это будет первый чемпионат мира, который примут сразу три страны — ранее совместно ЧМ проводили только Япония и Южная Корея в 2002 г. Во-вторых, впервые на чемпионате мира сыграют 48 команд вместо 32.

Это кардинально меняет формат турнира: восемь групп по четыре команды заменят 16 групп по три, из которых по две лучшие сборные выходят в плей-офф, 16 худших — уезжают домой, сыграв всего два матча. При этом количество игр для одной команды не изменится: чтобы дойти до финала по-прежнему нужно шесть матчей.

Большая часть турнира пройдет в США. Мексика и Канада примут всего по 10 матчей на трех стадионах. Оставшиеся 60 игр распределят среди 11 американских арен. При этом изначально на право принять матчи претендовали 17 городов.

Попытка № 2

США пытался получить ЧМ-2022, но проиграл Катару: заявка ближневосточной страны набрала 14 баллов, американская — всего восемь. Когда из конверта достали бумажку с названием страны-хозяйки, делегация из Америки была шокирована.

«Это политика, это дружба и отношения, это тактика — сказал президент U.S. Soccer Сунил Гулати после церемонии. — Особенно с учетом того, что судьба двух чемпионатов мира решается в один и тот же день».

Обида была понятна — американцы многое вложили в формирование своей заявки. Дэвид Даунс, исполнительный директор оргкомитета США, рассказывал, что они тщательно готовились к выборам: два года проводили технические осмотры, заключали соглашения с 18 городами и стадионами, вели переговоры с правительством.

«Все это требует времени, денег и усилий, — объяснял он. — Чего мы не сделали, так это не потратили $50 млн на глобальную маркетинговую кампанию».

Бюджет заявочной книги США составил $10 млн, собранных из частных средств, а продвижением заявки занимались бывший президент Штатов Билл Клинтон и актер Морган Фриман. Американцы оперировали тем, что у них готовы 23 стадиона, есть 150 тренировочных объектов мирового класса, миллионы гостиничных номеров и развитая инфраструктура. По оценкам McKinsey, заявка США получила общий рейтинг эффективности в 100% по четырем основным пунктам из пяти: доходам от спонсорства, продажам билетов, мероприятий и лицензирования и медиа-правам. Но всего этого оказалось мало. Победила идея проведения первого в истории чемпионата мира на Ближнем Востоке.

Американцы заявили, что больше не будут бороться за проведение чемпионат мира, но через пять лет пересмотрели свое решение. На это повлияли изменения, которые произошли в ФИФА. Футбольные чиновники утвердили новый порядок выбора страны-хозяйки. Раньше последнее слово было за исполнительным комитетом ФИФА, в состав которого входит 24 делегата. Теперь исполнительный комитет только формирует шорт-лист, а в голосовании принимают участие 209 членов ФИФА.

Когда США решили вступить в борьбу, Канада и Мексика уже подали свои заявки на проведение чемпионата мира-2026. Об объединении усилий стало известно в декабре 2016 г., а официально объединенный заявочный комитет появился только в июле 2017-го. Следующим летом, перед началом ЧМ-2018 в России, конгресс ФИФА объявил о победе США, Канады и Мексики.

Америке было важно получить чемпионат мира — футбол там развивается очень активно. Прямо сейчас МЛС считается одной из самых прогрессивных лиг с точки зрения налаживания бизнес-процессов, а популярность «соккера» в США продолжает расти. Согласно данным исследования Ampere Analysis, в 2021 г. 49% опрошенных заявили, что смотрят и любят футбол, поклонников хоккея оказалось меньше — 37%.

И еще один факт: сегодня в Европе порядка 50 команд частично или полностью принадлежат инвесторам из США.

Города ЧМ

В США матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке/Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтле, Филадельфии и Хьюстоне. Все стадионы в указанных городах принадлежат командам НФЛ. Мексика примет ЧМ в трех городах: Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее. А вот в Канаде право провести чемпионат мира получили всего два города — Ванкувер и Торонто.

Атланта

Стадион: Mercedes Benz Stadium

Вместимость: 71 000.

Команда: «Атланта Юнайтед» (МЛС), «Атланта Фэлконс» (НФЛ).

Стоимость: $1,6 млрд.

Город выбрали по нескольким причинам, главная из которых, конечно, современнейшая арена. По всему периметру там расположено больше 2000 экранов, а под крышей установлен 360-градусный гало-экран — трансляцию на нем видно с любого места на стадионе. У стадиона раздвижная крыша необычной формы в виде купола — ее установка была главным требованием при строительстве. Другая важная особенность арены — ее экологичность. По ее периметру установлено 4000 солнечных батарей, что позволяет снижать потребление энергии на 29% по сравнению с другими стадионами НФЛ.

Еще один важный фактор — в Атланте любят футбол: в прошлом сезоне на матчи МЛС в среднем ходило почти 44 000 человек. Есть два существенных минуса: искусственное поле и бесконечные пробки в городе. Но с обеими проблемами обещают разобраться.

Бостон

Стадион: Gillette Stadium

Вместимость: 70 000 (на ЧМ будет 60 335).

Команда: «Нью-Ингленд Пэтротс» (НФЛ), «Нью-Ингленд Революшн» (МЛС).

Стоимость: $325 млн.

Ни мужская, ни женская сборная США не играли на этом стадионе с 2015 г. из-за искусственного покрытия. Но это быстро исправят, а вот проблема с логистикой — намного сложнее. Добраться до стадиона удобнее всего на машине, но это чревато огромными пробками как на въезд, так и на выезд. Организаторы, правда, обещают, что и автобусное, и железнодорожное сообщение будет налажено, чтобы обеспечить болельщикам удобный и быстрый доступ на арену.

Ванкувер

Стадион: BC Place

Вместимость: 54 405.

Команда: «Бритиг Коламбия Лайонс» (КФЛ), «Ванкувер Уайткэпс» (МЛС).

Стоимость: $400 млн.

Здесь проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2010, а спустя год арену масштабно реконструировали. К чемпионату мира требуется только уложить натуральный газон — все остальное не требует масштабной модернизации.

Гвадалахара

Стадион: Estadio Akron

Вместимость: 49 850.

Команда: «Гвадалахара».

Стоимость: $146 млн.

В отличие от большинства стадионов США на арене в Гвадалахаре натуральный газон, поэтому реконструкция не понадобится. А вот над чем придется поработать мексиканцам, так это над безопасностью: фанаты местного клуба считаются одними из самых буйных в стране. Чтобы успокоить их, Федерация футбола Мексики была вынуждена ввести Fan ID на матчах национального чемпионата.

Даллас

Стадион: AT&T Stadium

Вместимость: 80 000 (до 105 000 со стоячими местами).

Команда: «Даллас Ковбойз» (НФЛ).

Стоимость: $1,3 млрд.

В окрестностях арены есть множество тренировочных объектов и небольших стадионов. Это особенно удобно для команд, которым придется делить турнир между США и Мексикой. Из серьезных проблем — только искусственный газон. Неплохой бонус — выдвижная крыша, что очень важно в жару, которая часто стоит в Техасе. И вот интересный факт из истории арены: в 2010 г. она попала в Книгу рекордов Гиннесса - на Матче всех звезд НБА тогда собралось 108 713 зрителей. Это абсолютный рекорд.

Канзас-Сити

Стадион: Arrowhead Stadium

Вместимость: 76 416.

Команда: «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ).

Стоимость: $43 млн.

Стадион был открыт в 1972 г., но с тех пор его не раз реконструировали и расширяли. С момента открытия он является домашним для команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс», но с 1996 по 2007 гг. здесь также проводил свои матчи местный клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити». На арене натуральное покрытие, а в 2010 г. там проводили последнюю реконструкцию стоимостью $375 млн. Организаторам предстоит решить проблему только с транспортной доступностью — стадион находится далеко от центра города и добраться до него не так просто.

Лос-Анджелес

Стадион: SoFi Stadium

Вместимость: 70 240.

Команда: «Лос-Анджелес Черджерс» (НФЛ), «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ).

Стоимость: $5−6 млрд.

Новейшая арена была открыта в 2020 г. и уже успела принять Супербоул. Здесь только одна проблема — искусственное покрытие, но, как уже стало понятно, оно свойственно большинству американских стадионов. В остальном Лос-Анджелес был идеальным кандидатом: транспортная доступность, мультикультурное население, богемность Голливуда и близость к океану. Правда, со всеми этими плюсами значительно вырастают расходы на организацию турнира — американские СМИ уже сейчас предполагают, что именно Лос-Анджелес потратит больше всех.

Майами

Стадион: Hard Rock Stadium

Вместимость: 65 326.

Команда: «Майами Долфинс» (НФЛ).

В 2016 г. на стадионе провели масштабную реконструкцию стоимостью $400 млн. Теперь арена идеально соответствует всем требованиям ФИФА. Здесь провели шесть Супербоулов, а еще проходит теннисный турнира Miami Open и Гран-при Майами. Из недостатков — отсутствие крыши. Учитывая жару и частые дожди в Южной Флориде, это может стать серьезной проблемой.

Мехико

Стадион: Estadio Azteca

Вместимость: 83 264.

Команда: сборная Мексики.

Стоимость: $19,3 млн.

Легендарная арена принимала два финала чемпионата мира — в 1970 и 1986 гг., так что ее участие в очередном турнире не подвергалось сомнению. Ожидается, что в 2023 г. на стадионе начнут реконструкцию. Изменения коснуться и инфраструктуры. Рядом с ареной появятся дополнительные отели, парковки и торговые центры.

Монтеррей

Стадион: Estadio BBVA

Вместимость: 53 500.

Команда: «Монтеррей».

Стоимость: $200 млн.

Один из самых современных и живописных стадионов Северной Америки: с его трибун открываются потрясающие виды на гору Серро-де-ла-Силья. Чтобы у подножия построить арену, авторы проекта долго воевали с экологами — к борьбе подключали даже Greenpeace. В итоге строительство разрешили, и теперь тысячи болельщиков могут не только наслаждаться футболом, но и природными видами.

Нью-Йорк/Нью-Джерси

Стадион: MetLife Stadium

Вместимость: 82 566.

Команда: «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ), «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ), «Нью-Йорк» (XFL).

Стоимость: $1,6 млрд.

Арена была открыта в 2010 г. Вместимость трибун регулируется, а газон легко заменяется с искусственного на натуральный. Не было никаких сомнений, что Нью-Йорк, будучи самым густонаселенным и динамичным городом США, получит право принимать матчи ЧМ. Здесь все в порядке и с транспортной доступностью, и с отелями, и с гостеприимностью.

Сан-Франциско

Стадион: Levi’s Stadium

Вместимость: 75 000.

Команда: «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ).

Стоимость: $ 1,3 млрд.

Стадион был открыт в 2014 г., и с тех пор принял 17 футбольных матчей, включая 45-й розыгрыш Кубка Америки. Любопытная деталь: на крыше стадиона есть настоящая ферма. Она появилась в 2016 г. и сначала занимала всего 600 кв.м. К 2019 г. площадь увеличилась вдвое. Сейчас там выращивают зелень, томаты, кабачки и даже съедобные цветы, которыми затем украшают блюда в местных кафе.

Сиэтл

Стадион: Lumen Field

Вместимость: 68 740.

Команда: «Сиэтл Сихокс» (НФЛ), «Сиэтл Саундерс» (МЛС).

Стоимость: $430 млн.

Арену строили с учетом того, что на ней будут проводиться футбольные матчи, поэтому с любой точки там хорошо просматривается поле. Другое преимущество стадиона — его расположение в центре города. К чемпионату мира поработать нужно будет только с газоном, который ожидаемо искусственный.

Торонто

Стадион: BMO Field

Вместимость: 30 991.

Команда: «Торонто» (МЛС), сборная Канады.

Стоимость: $77,3 млн (плюс две реконструкции — $6,47 млн и $141 млн).

Это единственная арена, которая требует реконструкции: самый маленький стадион чемпионата мира ждет расширение как минимум на 10 000 мест. В остальном Торонто был подходящим кандидатом на проведение матчей чемпионата мира: здесь все в порядке с городской инфраструктурой, транспортом, а также с природными красотами.

Филадельфия

Стадион: Lincoln Financial Field

Вместимость: 69 176.

Команда: «Филадельфия Иглз» (НФЛ).

Стоимость: $512 млн.

У арены богатый опыт футбольного гостеприимства: здесь в разное время проводили матчи Кубка Америки, Золотого Кубка КОНКАКАФ, а также товарищеские игры мужской и женской сборных США. Подготовка стадиона будет минимальной — там уже сейчас есть все, чтобы принимать чемпионат мира.

Хьюстон

Стадион: NRG Stadium

Вместимость: 71 000.

Команда: «Хьюстон Тексанс» (НФЛ).

Стоимость: $352 млн.

В 2002 г., когда стадион вводили в эксплуатацию, он был первым среди команд НФЛ с раздвижной крышей. А еще на арене был натуральный газон, но в 2015 г. было принято решение перейти на синтетическое покрытие. Впрочем, это не помешало Хьюстону принять множество футбольных матчей с участием сборной США, два Супербоула, родео и сельскохозяйственные выставки.

Без столицы

Для большинства американцев главной неожиданностью стало отсутствие в списке городов ЧМ-26 Вашингтона.

«От имени нашего консультативного совета могу сказать только, что мы очень разочарованы результатом, — сказал Макс Браун, председатель совета директоров Events DC. — Мы знаем, что округ Колумбия — футбольный, и мы сделали отличное предложение. Позвольте мне также сказать, что округ Колумбия является рынком номер один для английской Премьер-лиги, поэтому я не знаю, на что, черт возьми, смотрела ФИФА».

ФИФА же смотрела на состояние арены, которую округ Колумбия предложил в качестве места проведения матчей. FedEx Field, на котором проводит матчи команда НФЛ «Вашингтон», находится на периферии, к нему долго и трудно добираться, а вокруг нет ничего — этот район не любят даже местные. Кроме того, стадион был открыт в 1997 г. и с тех пор на нем не проводился капитальный ремонт. И если большинство арен расширяют, то FedEx Field, наоборот, уменьшали, чтобы урегулировать доходы с продаж билетов и абонементов.

Во время прошлогоднего визита делегации ФИФА стадион получил такие низкие оценки, что оргкомитет округа Колумбия решил объединить свою заявку с ареной M&T Bank в Балтиморе. Организаторы предложили проводить матчи там, а в Вашингтоне устроить фестиваль для болельщиков.

Это казалось приемлемым вариантом: домашний стадион команды НФЛ «Балтимор Рэйвенс» принимал несколько Золотых кубков КОНКАКАФ и ряд международных товарищеских матчей. Но новое предложение ФИФА не впечатлило. Ответ организации на вопрос об отсутствии матчей ЧМ-2026 в столице был предельно дипломатичным.