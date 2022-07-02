Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
14:54 (мск), источник: Ведомости.Спорт

ФИФА получит $92 млн от Минюста США. Средства конфискованы у коррупционеров в самой ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) получит компенсацию в размере около $92 млн за убытки, понесенные в результате существования коррупционных схем в самой организации, сообщает ESPN.

Наверх
Источник: AP 2022

Средства выплатит Министерство юстиции США. Это средства, изъятые с банковских счетов замешанных в коррупции чиновников.

Минюст США начал расследование коррупции в ФИФА в 2015 г. С тех пор обвинения были выдвинуты в адрес более 50 подозреваемых из 20 стран. В августе 2021 г. ФИФА уже получила $201 млн компенсации.

«Приятно осознавать, что активы, изъятые у преступников, будут распределены между нуждающимися в деньгах группами», — заявил помощник директора Нью-Йоркского офиса ФБР Майкл Джей Дрисколл.

В заявлении в числе пострадавших названы Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

 11-я команда Бундеслиги «Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
«Рейнджерс» — в финале Лиги Европы спустя 14 лет. За это время клуб пережил банкротство и падение в четвертый дивизион
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь