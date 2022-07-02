ФИФА получит $92 млн от Минюста США. Средства конфискованы у коррупционеров в самой ФИФА

Средства выплатит Министерство юстиции США. Это средства, изъятые с банковских счетов замешанных в коррупции чиновников.

Минюст США начал расследование коррупции в ФИФА в 2015 г. С тех пор обвинения были выдвинуты в адрес более 50 подозреваемых из 20 стран. В августе 2021 г. ФИФА уже получила $201 млн компенсации.

«Приятно осознавать, что активы, изъятые у преступников, будут распределены между нуждающимися в деньгах группами», — заявил помощник директора Нью-Йоркского офиса ФБР Майкл Джей Дрисколл.